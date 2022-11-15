Звезда «Стражей Галактики» Дэйв Батиста опубликовал в Twitter видео, на котором запечатлил себя в культовых доспехах из игры.

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Звезда «Стражей Галактики» Дэйв Батиста очень хочет сняться в фильме Netflix «Gears of War», о чем свидетельствует видео, которое актер опубликовал в Twitter. На нем он надел на себя культовые доспехи игры. Дэйв Батиста опубликовал видео всего через несколько дней после того, как было объявлено, что фильм и мультсериал Gears of War появятся на Netflix .

«Я не могу это пропустить», — сказал он, отметив как Netflix, так и официальную учетную запись Gears of War в Twitter. В прошлом году Батиста поделился в интервью, что фактически отказался от роли в «Форсаже» ради шанса стать Маркусом Фениксом в адаптации Gears of War .

Действие Gears of War разворачивается на планете, находящейся на грани гибели. Чудовищная угроза исходит от подземных существ, известных как Саранча. Когда человечество находится на грани исчезновения, легендарному отряду «Дельта», хорошо обученной боевой группе во главе с сержантом Маркусом Фениксом, поручено возглавить последний бой человечества против его наземных врагов. Работа над фильмом о Gears ведется как минимум с 2007 года.

Клифф Блежински, разработавший серию Gears of War в Epic Games перед тем, как покинуть студию в 2012 году, сказал — также в Твиттере — что если бы он имел право голоса в кастинге, он бы не выбрал Криса Пратта. «Держите Криса Пратта подальше от франшизы Gears, пожалуйста, FFS», — написал Блежински в Твиттере .

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Баутиста присоединился к актерскому составу фильма «Стеклянный лук: Тайна ножей» от Netflix, который выйдет на стриминговом сервисе 23 декабря, а в кинотеатрах — только на одну неделю — 23 ноября.