Благодаря пасхалке можно играть в одну из первых четырех игр Flight Simulator в рамках Flight Simulator 2020.

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11 ноября Microsoft Flight Simulator выпустила обновление, посвященное 40-летнему юбилею. Фанаты серии уже нашли классную новую пасхалку, отмечающую долгую историю серии — эмулированные версии первых четырех игр серии.

Как сообщается, пасхалку первым нашел Redditor HughesMDflyer4. Он обнаружил игры, спрятанные в кабине Diamond DA62. Пасхалка активируется щелчком переключателя ELT, который затем вызывает игры на экране Garmin в кабине. Игроки могут переключаться между Flight Simulator 1.0, 2.0, 3.0 и 4.0 с помощью кнопок в верхней части экрана.

Нет никаких ограничений по загрузке. Это означает, что можно управлять самолетом в одной из ретро-программ авиасимуляторов, а также летать на своем самолете Flight Simulator 2020. Фанаты уже использовали пасхалку, чтобы решить такие задачи, как посадка самолетов в одном и том же аэропорту в обеих играх одновременно.

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Обновление, посвященное 40-летию, также принесло в Microsoft Flight Simulator ряд других столь востребованных функций, в том числе вертолеты и планеры, которые не появлялись во франшизе симуляторов с 2006 года. Обновление также добавляет ряд примечательных исторических самолетов, таких как также Airbus A310.