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На протяжении многих лет Call of Duty была для Activision Blizzard печатной машинкой денег, поскольку каждая часть игры была успехом франшизы. Октябрьский релиз сохранил эту традицию. Аналитическая фирма NPD Group сообщила, что Call of Duty: Modern Warfare II стала самой продаваемой игрой в США в прошлом месяце. Пятнадцать лет подряд игры франшизы становятся самыми продаваемыми в первый месяц после выхода.
Хотя точные данные о продажах Call of Duty: Modern Warfare II на ПК и Xbox еще не обнародованы, NPD Group подтвердила, что игра заняла первое место в американских чартах Xbox за ноябрь. Также Modern Warfare II побила ряд рекордов на платформе Sony.
Мировая выручка Modern Warfare II от продаж превысила 1 миллиард долларов всего за первые 10 дней продажи на PlayStation, при этом 800 миллионов долларов из этой суммы были получены только за первые три дня. По данным Activision и Sony, это самый крупный запуск серии COD в PlayStation Store за все время .
Ожидается, что Elden Ring станет самой продаваемой игрой 2022 года, а Modern Warfare II займет второе место. Благодаря раннему старту в этом году, одобрению критиков и стабильным ежемесячным продажам хитовая игра From Software, вероятно, прервет серию побед Call of Duty в 2022 году.
Более подробный анализ октября 2022 года показал, что продажи контента для видеоигр выросли на 2% по сравнению с октябрем 2021 года и составили 3,7 миллиарда долларов. Цифры несколько снизились по сравнению с прошлогодним пиком пандемии, поскольку продажи мобильного контента и аппаратного обеспечения для видеоигр снизились, расходы с начала года упали на 7% (до 42,7 млрд долларов по сравнению с тем же периодом в 2021 году), а продажи видеоигрового оборудования упало на 10% (до 424 миллионов долларов в прошлом месяце по сравнению с показателями октября 2021 года