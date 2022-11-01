Apple AirPods Pro 2 — беспроигрышный вариант подарка
Беспроводные наушники — незаменимый технический аксессуар. Несмотря на то, что существует множество доступных альтернатив, наушники премиум-класса с шумоподавлением от таких компаний, как Apple, Sony, Bose и Sennheiser, часто имеют преимущества дизайна и производительности, соответствующие их цене. Apple AirPods Pro 2 предлагают выигрышную комбинацию впечатляющего качества звука, первоклассного шумоподавления и голосовых вызовов. Хотя они не подходят для Android, AirPods Pro 2 предлагают несколько бонусных функций для людей, использующих устройства Apple. Они имеют легкий и компактный дизайн, а также хорошо и удобно сидят в ушах.
Почему это отличный подарок?
Многие люди хотят AirPods Pro 2 потому, что они намного лучше, чем оригинальные AirPods Pro, которые были превосходны. Но не все хотят выложить полную стоимость AirPods Pro 2. (Они недешевые) При этом практически любой был бы рад получить их в подарок.
Сколько стоят?
Прейскурантная цена составляет 249 долларов, но во время Черной пятницы их можно взять с большой скидкой.
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