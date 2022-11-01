Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Apple AirPods Pro 2 — беспроигрышный вариант подарка

В сезон предстоящих праздников одним из отличных подарков могут стать беспроводные наушники. Для пользователя iPhone, лучший подарок это AirPods Pro 2.
[ ] для раздела Блоги
+
<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
i9 12900 дешевеет в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

Беспроводные наушники — незаменимый технический аксессуар. Несмотря на то, что существует множество доступных альтернатив, наушники премиум-класса с шумоподавлением от таких компаний, как Apple, Sony, Bose и Sennheiser, часто имеют преимущества дизайна и производительности, соответствующие их цене. Apple AirPods Pro 2 предлагают выигрышную комбинацию впечатляющего качества звука, первоклассного шумоподавления и голосовых вызовов. Хотя они не подходят для Android, AirPods Pro 2 предлагают несколько бонусных функций для людей, использующих устройства Apple. Они имеют легкий и компактный дизайн, а также хорошо и удобно сидят в ушах.   

Почему это отличный подарок?

Многие люди хотят AirPods Pro 2 потому, что они намного лучше, чем оригинальные AirPods Pro, которые были превосходны. Но не все хотят выложить полную стоимость AirPods Pro 2. (Они недешевые) При этом практически любой был бы рад получить их в подарок. 

Сколько стоят?

Прейскурантная цена составляет 249 долларов, но во время Черной пятницы их можно взять с большой скидкой. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

apple iphone подарок новый год apple 1 airpods pro airpods pro 2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
86
Главные игры октября 2022 года – финал
6
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
34
Главные игры первой половины октября 2022 года
16
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
6
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
16
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
9
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
43
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
28

Интересные материалы

Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
26 октября 2022 86

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине "сбивают" пролетающие ракеты и беспилотники при помощи смартфонов
69
Новая видеокарта за 13900 рублей опережает по производительности GeForce RTX 3060
31
Российский модернизированный истребитель пятого поколения Су-57М совершил свой дебютный полет
72
ЕС обеспокоен резко выросшим экспортом стиральных машин и холодильников в страны ЕАЭС
20
В прогаре 12-пинового разъема питания RTX 4090 виноваты сами пользователи
60
Apple признает, что полностью исправляет недостатки безопасности только для последних версий ОС
+
Майнинг на видеокартах умер, но майнеры Bitcoin продолжают добычу и покупают ASIC-оборудование
8
Россия может получить новый иранский дрон-камикадзе – на что способна реактивная боеголовка Arash-2
3
В Украине создали боевой дрон Shark, обладающий повышенными помехоусточивыми свойствами
18
На NVIDIA GeForce RTX 4090 запустили игру Genshin Impact в разрешении 13K
7
Исследователи безопасности бьют тревогу в связи с появлением дропперов для Android в Google Play
1
Генштаб огласил количество добровольцев на Украине
20
1 ноября Binance разыграет 15000 долларов среди зрителей трансляции
4
Памп отменяется — ложный ценовой пробой сменился отрицательным ростом Биткоина
7
Морской комплекс ПВО "Панцирь-МЕ" не оставит дронам противника ни единого шанса
12
Скидки к геймерам пришли, скидки геймеры нашли–видеокарты AMD стали доступнее NVIDIA в магазинах РФ
4
Появилась противоречивая информация о процессорах Intel 14-го и 15-го поколения для настольных ПК
44
Магазины США продолжают заваливать геймеров скидками – GeForce RTX 3090 стоит дешевле до 50 000р
+
Новые Mac от Apple появятся не раньше 2023 года
1
Что обнаружили российские эксперты на месте взрыва Северных потоков, и есть ли перспективы ремонта
2

Популярные статьи

12 самых частых и опасных ошибок при сборке компьютера
32
Зачем платить больше – если ли смысл 2-кратной переплаты за дорогие видеокарты
39
RX 5600 XT и старые игры DirectX 9
37
Bloomberg – военные РФ закупают молокоотсосы для ремонта танков и создания крылатых ракет
24
О том, как Россия узнала, что это Великобритания взорвала "Северный поток"
25
Чего не хватает новым играм серии Need for Speed
18
Есть ли шансы у РФ вернуть заблокированные в США $300 млрд – как ЦБ может сделать это уже сегодня
31
Тысячи людей почтили память фашистского диктатора Муссолини в Италии
32
Байрактары получат ракеты воздух-воздух против Гераней - война роботов начнется в небе Украины
24
Мои впечатления от игры Age of Empires II HD Edition. Часть 1
6

Сейчас обсуждают

Kostik_I
19:20
Против китайских дронов бесполезный значит ...
В России разработали ружьё для подавления американских БПЛА
KillerOK
19:19
Ну вообще-то заблокированные 100$ находятся у меня в кармане. Это те деньги, которые туда положила моя рука. При чём здесь я?
Есть ли шансы у РФ вернуть заблокированные в США $300 млрд – как ЦБ может сделать это уже сегодня
Сергей Шенец
19:18
В политике тоже есть место разгону... и разводу.
Есть ли шансы у РФ вернуть заблокированные в США $300 млрд – как ЦБ может сделать это уже сегодня
Александр Сучков
19:18
Интересно, когда это начнется? Не_оставление шансов? Пока что шансов очень даже норм, учитывая атаку на Севастополь и что Москва уже на дне.
Морской комплекс ПВО "Панцирь-МЕ" не оставит дронам противника ни единого шанса
Сергей Шенец
19:16
Кто бы не победил, у Украины вряд ли будет светлое будущее. Никто не будет инвестировать в этот регион, как в Японию или Германию. Тем более сейчас, когда наоборот производства стараются возвращать в ...
Есть ли шансы у РФ вернуть заблокированные в США $300 млрд – как ЦБ может сделать это уже сегодня
Эскобар
19:13
Ну, если они будут такого же качества на старте как Вика3, то пусть лучше снизят количество и займутся полировкой текущего. Позорище.
В разработке у Paradox находятся полтора десятка новых игр
Евгений Преображенский
19:13
А ты чего тут делаешь? А ну брось каку!
Россия готова к отключению от Интернета — как это скажется на жизни граждан
x x x
19:11
Я с самого начала знал что Чубайс никчёмный.. Вот на эту сумму была раскручена инфляция (долг роснано)..https://ekb.tsargrad.tv/articles/dengi-v-trubu-gosudarstvo-vvalilo-v-chubajsovskoe-rosnano-404-m...
Есть ли шансы у РФ вернуть заблокированные в США $300 млрд – как ЦБ может сделать это уже сегодня
Сергей Шенец
19:09
США тут абсолютно при всем. Они гегемон, сфера влияния, зона интереса - весь мир. Они пытаются влиять на каждое мало мальски значимое решение, тем более, если это связанно с РФ или Китаем.
Есть ли шансы у РФ вернуть заблокированные в США $300 млрд – как ЦБ может сделать это уже сегодня
Евгений Преображенский
19:09
А самое главное, что те самые "дармоеды стримеры" не будут писать про "пользу отключения интернета"))))))))
Россия готова к отключению от Интернета — как это скажется на жизни граждан
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем