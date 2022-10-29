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Сравнение основных камер Pixel 7 Pro и iPhone 14 Pro

В этой статье разберемся у какого смартфона лучше основные камеры. У Google Pixel 7 Pro или Apple iPhone 14 Pro?
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Pixel 7 Pro от Google  имеет отличную настройку с тремя камерами, наряду с новым стильным дизайном телефона и оптимизированным программным обеспечением Android 13. Но конкуренция жесткая: последний iPhone 14 Pro от Apple также обладает некоторыми мощными характеристиками и набором камер, которые могут делать действительно превосходные изображения. 

Итак, какой из них делает это лучше всего, и какой из них следует рассмотреть к покупке, если вы ищете лучший телефон для фотосъемки? 

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Интересное совпадение. Оба телефона имеют схожие параметры камер с основным стандартным объективом, сверхшироким объективом и телеобъективом. И оба уже доказали свое фотографическое мастерство с богатыми изображениями и превосходным динамическим диапазоном с обеих сторон. 

Взгляните на фотографии ниже с 50-мегапиксельной основной камеры Pixel 7 Pro и 48-мегапиксельной основной камеры iPhone 14 Pro. Обе сцены здесь хорошо экспонированы, с контролируемым голубым небом и множеством деталей, которые можно увидеть в более темных областях. Цветовой баланс iPhone немного теплее, что хорошо подходит для этой сцены, хотя изображение Pixel, возможно, выглядит более естественным. 

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Переключитесь на сверхширокий объектив, и снова оба телефона отлично справились с этой высококонтрастной сценой. Между ними очень мало различий, но кажется, что более естественные цветовые тона Pixel 7 Pro дают ему преимущество.

Однако все меняется, стоит только переключиться на зум-объективы. В первую очередь потому, что 5-кратный зум Pixel 7 Pro предлагает гораздо более близкий обзор, чем 3-кратный оптический зум iPhone 14 Pro. Более длинный зум помогает найти разные композиции фотографий в сцене, которые были бы потеряны для тех, у кого есть только широкоугольные объективы. Использование зум-объектива для фотографий ниже позволило запечатлеть совершенно другую сцену. И для этого не нужно было передвигаться по локации.

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Этот дополнительный охват заметен на снимке Pixel с гораздо более близким увеличением зданий на расстоянии. Однако оба телефона добились хорошей экспозиции, и хотя изображение Pixel заметно теплее (особенно на самих зданиях), цветовой баланс снимков хорош на обеих камерах. 

Опять же, этот дополнительный зум на Pixel позволяет получить более плотную композицию зданий рядом с рекой на изображениях ниже, и в результате фотография стала лучше. Тем не менее, я предпочитаю тона и экспозицию снимка iPhone, с более яркими белыми и более яркими оранжевыми всплесками, видимыми на центральном здании, и более насыщенными синими тонами в небе.

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Однако сверхширокие фотографии ниже более смешанные. В то время как оба телефона достигли в целом приличной экспозиции, они оба слегка засветили блики, видимые в далеких облаках. И хотя я предпочитаю более естественное голубое небо iPhone 14 Pro, Pixel 7 Pro добился более ярких цветовых тонов на зданиях и деревьях ближе к центру кадра. Трудно сказать, что здесь «лучше». 

Вернемся к объективу основной камеры, и снова очень мало различий между двумя изображениями ниже. В обоих есть тонны деталей, и общая экспозиция на высоте. Если бы я придирался, то я бы сказал, что небо Pixel 7 Pro имеет слишком сильный фиолетовый оттенок, и в целом у него немного более контрастная сцена. Хотя это привело к более глубоким оранжевым оттенкам на осенних листьях, это менее репрезентативно для реальных цветов сцены. Это в значительной степени зависит от личных предпочтений, но здесь я немного больше склоняюсь в сторону снимка iPhone.

На фотографиях ниже показана та же сцена, но на этот раз со сверхширокоугольным объективом. На мой взгляд, здесь iPhone превосходит. Общий цветовой баланс стал более естественным. И в то время как iPhone сохранил приличный контраст в более темной области в левом нижнем углу, Pixel попытался искусственно осветлить эту область, в результате чего появилось странное серое пятно, которое мне не нравится. 

Благодаря тому, что Pixel 7 Pro теперь оснащен автофокусом на сверхшироком объективе, он может предложить макросъемку, поскольку он может фокусироваться в пределах нескольких дюймов от объектива. Это то, что Apple представила на iPhone 13 Pro.

На макрофото ниже я предпочитаю изображение с камеры Pixel 7 Pro. Баланс белого привел к более ярким и точным сине-фиолетовым тонам на лепестках цветка. Листья на заднем плане также имеют более изумрудный оттенок, а не желто-зеленые тона, которые можно увидеть на снимке с iPhone. 

И то же самое на фотографиях ниже, когда я использовал телефоны, чтобы сделать снимок этого одуванчика снизу с голубым небом позади него. Снимок Pixel 7 Pro имеет гораздо более яркие зеленые тона в траве вокруг объекта. IPhone 14 Pro запечатлел более теплую сцену с большим количеством желтых тонов в траве, которые лично мне не очень нравятся. 

При переключении в ночной режим на обоих телефонах мне пришлось отдать досрочную победу iPhone (фотографии ниже). Баланс белого позволил получить более приятный снимок без чрезмерно теплого оранжевого тона, который можно увидеть на изображении Pixel. 

Также ясно, что изображение iPhone более четкое при кадрировании до 100% на обоих изображениях, а снимок Pixel показывает некоторое размытие движения, особенно на вывеске паба. Посмотрите на прожекторы на настенных скульптурах выше. Снимок Pixel не смог захватить здесь динамический диапазон, что привело к размытым областям, в то время как iPhone гораздо лучше справился с этими яркими тонами. 

На ночных снимках ниже, оба имеют схожие цветовые тона, экспозицию и лишь незначительно лучше снимок iPhone при просмотре в масштабе 100%. 

Переключитесь в режим масштабирования, и разница между двумя телефонами станет больше. На изображениях ниже снимок Pixel ярче, но сильно страдает от размытия в движении, несмотря на то, что я стабилизировался у стены моста при съемке. Я сделал три изображения, и это было лучшее.

На фотографиях ниже видно, насколько размыто изображение Pixel при кадрировании до 100%. Конечно, iPhone не имеет такого же охвата с его 3-кратным зумом. Но его камера гораздо четче делает снимок и он легко одерживает здесь победу.

Я также обнаружил, что Pixel 7 Pro особенно чувствителен к бликам ночью при съемке в направлении ярких источников света, таких как уличный фонарь (фотографии ниже). В то время как обе камеры страдают от бликов, у Pixel это особенно проблематично, поскольку большая часть ночного неба заполнена красно-розовыми бликами, окружающими свет. 

Какой телефон лучше фотографирует?

Оба телефона сделали несколько действительно превосходных фотографий во время этого теста, и нелегко дать каждому из них окончательную победу. Некоторые элементы того, что делает фотографию «лучшей», зависят от личных предпочтений. На хорошо освещенных уличных снимках я обнаружил, что Pixel 7 Pro обеспечивает более естественный цветовой тон от своего основного объектива, чем iPhone. Но его цвета были не такими хорошими на некоторых широкоугольных снимках. Конечно, вы можете настроить различные стили фотографии на iPhone, чтобы настроить способ захвата фотографий камерой и сделать их более естественными.

Тем не менее, ночью iPhone является явным победителем, с лучшими цветами, более четкими деталями и превосходной способностью работать с яркими источниками света — как с точки зрения экспозиции, так и с точки зрения бликов. Тем не менее, Pixel 7 Pro абсолютно выигрывает благодаря своим превосходным навыкам масштабирования, а его 5-кратный зум позволяет вам получать красивые, кристально чистые изображения, которые просто недоступны для 3-кратного зума iPhone. Также макроизображения Pixel мне понравились больше. 

Так что «лучшее» зависит от того, чего вы больше всего хотите от камеры вашего телефона. Если важна ночная съемка, выберите iPhone 14 Pro. Если вам важно масштабирование, чтобы находить творческие композиции в ваших пейзажах и уличных фотографиях, то Pixel 7 Pro для вас. 

Если вам просто нужна отличная круговая камера, чтобы делать яркие снимки ваших детей на пляже, еду вашего друга на местном рынке или потрясающие лесные пейзажи во время вашего следующего похода, то любой телефон подойдет вам невероятно хорошо. Более того ваше решение будет сводиться к тому, хотите ли вы использовать iOS или Android в качестве операционной системы и стоит ли тратить дополнительные сто долларов или около того на iPhone 14 Pro.

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