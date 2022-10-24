Возможно, было построено более 74 000 автомобилей с дефектными шатунами.

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Volkswagen и Audi объявили об отзыве четырех моделей для устранения потенциально дефектных компонентов двигателя, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Отзывная кампания охватывает модели VW Atlas и Atlas Cross Sport 2022–2023 годов, а также Audi Q5 и Q5 Sportback 2021–2023 годов. В общей сложности парк составляет более 74 000 автомобилей. В уведомлении об отзыве VW/Audi в качестве виновника названы шатуны, произведенные для базового двигателя (вездесущий 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель VW с турбонаддувом). Шатуны, изготовленные с браком, могут вызвать неровную работу двигателя, что может привести к катастрофическим последствиям для двигателя, если не принять своевременный меры.

«Отклонения в механическом процессе производства шатунов могли вызвать повышенное появление частиц в контуре моторного масла, что может привести к значительному износу и люфту и привести к повреждению подшипников шатуна», — говорится в уведомлении о дефектах для NHTSA. «Подшипник шатуна с постоянно увеличивающимся зазором приводит к чрезмерному шуму двигателя. Если чрезмерный шум двигателя и сигнальная лампа двигателя игнорируются, а автомобиль продолжает двигаться, это может привести к отказу двигателя, а в редких случаях к утечке моторного масла, что может привести к возгоранию автомобиля", - говорится в сообщении.

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VW и Audi заявляют, что любые автомобили, выпущенные после 6 октября этого года, не должны иметь этого дефекта, поскольку были внедрены новые процессы для контроля качества у поставщика, производящего шатуны для этих двигателей. Разрабатывается тест, который поможет определить неисправные двигатели до появления каких-либо симптомов. Исправление заводского брака будет заключаться (как описано производителем) в полной замене двигателя. VW/Audi заявляют, что все затронутые модели в настоящее время все еще находятся на гарантии, поэтому в программе возмещения расходов нет необходимости. Уведомления владельцам должны быть разосланы в декабре.