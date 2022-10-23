Call of Duty: вспомним историю Modern Warfare перед прохождением Modern Warfare2
реклама
В перезагрузке Modern Warfare 2019 года появился новый, суровый взгляд на жанр шутеров от первого лица. Его история представляет собой насыщенную смесь событий и интриг. Если вы готовитесь играть в кампанию Modern Warfare 2 , то я рекомендую освежить память. Вот краткое изложение всего, что произошло в Call of Duty: Modern Warfare.
Туман войны
Действие игры начинается в вымышленном районе Верданск, где оперативник ЦРУ, известный просто как Алекс, совершает набег на объект с командой морских пехотинцев в поисках партии химического газа. Как только газ найден, дела американцев очень быстро идут наперекосяк. Газ украден командой враждебно настроенных повстанцев, которые убивают всех, кроме Алекса.
Затем мы перенесемся в вымышленную страну Урзикстан, где и происходит большая часть действия игры. Здесь мы знакомимся с начальником резидентуры Ласуэллом, куратором Алекса в ЦРУ, который вызывает легендарного капитана Джона Прайса для помощи в миссии по поиску химического газа.
Пикадилли
Через 24 часа мы направляемся в Лондон, где сержант Кайл Гаррик расследует деятельность террористической группы, связанной с организацией под названием «Аль-Катала». После перехвата фургона, полного террористов, Гаррик и его команда вступают в ожесточенный бой, а капитан Прайс прибывает, чтобы им помочь.
Встроенная / прокси-война
реклама
История возвращается к Алексу в Урзикстане, которого отправляют с Фарах Карим, местным лидером сопротивления и связным капитана Прайса. Достигнув взаимовыгодной сделки, двое соглашаются помогать друг другу. Карим поможет Алексу в поисках химического газа в обмен на помощь в защите Урзикстана от русских оккупантов во главе с генералом Романом Барковым. Алекс помогает Фаре и ее брату Хадиру сбить два вертолета.
Чистый дом
Вернувшись в Лондон, Гаррику удалось отследить конспиративную квартиру террористов. Информация приводит к рейду Гаррика и Прайса, где они узнают имя лидера Аль-Каталы: Омара Суламана, более известного просто как Волк.
Охотничий отряд/Посольство
Отсюда Алекс отправляется на миссию по поимке Волка в ближайшей больнице в Урзикстане. Он преуспевает в своей миссии, но после того, как Волка привели в посольство США, его правая рука — Мясник — начинает атаку, чтобы спасти его. Волк освобожден, несмотря на все усилия капитана Прайса и Гаррика помочь Алексу и Фаре.
«Шоссе смерти»
реклама
На «Шоссе Смерти» (Шоссе Смерти было реальным местом во время войны в Персидском заливе) Фара, ее брат Хадира и Алекс устраивают засаду конвою Аль-Каталы. Однако вскоре вспыхивает хаос, когда люди Баркова начинают без разбора стрелять, и выясняется, что Хадир был человеком, который украл химический газ. При срабатывании бомбы газ Хадира убивает всех в пределах досягаемости, хотя Фара и Алекс чудом убегают.
Родной город
Действие происходит 20 лет назад, в «Родном городе» происходят первые дни сопротивления Фары. Во время первоначального вторжения Баркова в Урзикстан ее отец убит, а газ уничтожил большую часть ее района. Фара и Хадир выживают, но их ловят Барков и его люди.
Пленник
10 лет спустя Фара находится в плену у Баркова. Капитан Прайс, наконец, приходит на помощь, освобождая ее и многих ее товарищей по сопротивлению, готовя почву для грядущей жестокой войны.
Старые товарищи/Темнота
Возвращаясь к настоящему, история направляется в Санкт-Петербург, Россия, где Прайс и Гаррик считают, что Хадир планирует нападение. Эти двое взаимодействуют с бойцами Аль-Каталы и находят Мясника, который раскрывает планы Хадира после того, как Прайс угрожает его семье. Мясник рассказал, что Хадир направляется в поместье Баркова в Молдавии. Прайс и Гаррик прыгают в полицейскую машину, чтобы добраться туда, пока не стало слишком поздно.
реклама
Они, избегая охранников, находят Хадира на третьем этаже, похищая его и сохраняя ему жизнь в обмен на информацию о газовой установке Баркова. Однако Ласвелл передает Хадира русским до того, как Прайс и Гаррик встретятся с Фарой и Алексом. Все четверо направляются в Джорджию, чтобы встретиться с Барковым.
В печь
В последней миссии Прайс и Гаррик возглавляют атаку на людей Баркова, работая над взрывным устройством, в то время как Фара и Алекс пытаются перехватить самого Баркова. Алекс активирует вручную взрывчатое устройство ценой своей жизни. Фара убеждается, что его смерть не напрасна, прячется в личном вертолете Баркова и закалывает его до смерти, прежде чем сбежать вместе с Прайсом и Гарриком. Вернувшись на базу, мы узнаем, что будет дальше, когда дебютирует Task Force 141. Выясняется, что Гаррик - это «Газ», и в команду также войдут Соуп МакТавиш и Саймон «Призрак» Райли.
Спецоперации
После режима кампании совместный режим Spec Ops переносит нас в Верданск. У Аль-Каталы новый лидер по имени Халед Аль-Асад, которого вы, возможно, помните как первого антагониста в Call of Duty 4 2007 года. Он ведет дела с Виктором Захаевым, сыном Имрана Захаева, который в итоге стал последним антагонистом в Call of Duty.
Зона боевых действий
Неясно, какая часть контента Warzone будет канонической в перезагруженной временной шкале Modern Warfare, но в этом режиме есть несколько знакомых персонажей. Газ и Прайс переезжают в Верданск, чтобы уничтожить Захаева, к ним также присоединяется ЧВК, известная как Shadow Company. Фара и союзник Николай также присоединяются к битве, когда Прайс останавливает запуск чрезвычайно мощной ракеты, когда Захаев убит.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила