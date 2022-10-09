Intel раскрыла немного больше подробностей о своих новых видеокартах Arc A770 и Arc A750, включая цены на все версии.

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Intel раскрыла немного больше подробностей о своих новых видеокартах Arc A770 и Arc A750, включая цены на все версии.

И Arc A770, и Arc A750 должны быть доступны с 12 октября, и, хотя все знали, что цена будет начинаться с 329 долларов, Intel раскрыла полную информацию.

Согласно свежим слайдам, Arc A770 8 ГБ будет стоить 329 долларов, а цена версии Arc A770 16 ГБ будет всего на 20 долларов выше — 349 долларов. Arc A750, который выпускается только в версии с 8 ГБ памяти, будет стоить довольно привлекательно — 289 долларов.

Видеокарты Arc A770 и Arc A750 будут конкурировать с RTX 3060, они будут стоить дешевле (RTX 3060 на данный момент стоит около 380 долларов). Будет интересно посмотреть, насколько хороши они будут в сравнении с RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6650 XT, которые продаются по цене около 320 долларов.

Как уже было сказано, Intel сравнивает Arc A770 и Arc A750 с Nvidia RTX 3060 и выпустила несколько слайдов, показывающих производительность в нескольких играх с трассировкой лучей. По данным Intel, видеокарта Arc A770 показалат на 53% более высокую производительность по сравнению с RTX 3060, а Arc A750 на 42%.

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Надеюсь, мы увидим еще несколько тестов, прежде чем эти карты поступят в продажу 12 октября.