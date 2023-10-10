Всем привет!



Хочу поделиться информацией о возможном скаме.

Сейчас в телеграм каналах, распространяется информация о возможности купить токены проекта Polyhedra Network #PON.



В постах сперва идёт разогрев интереса, о том как инвестиционные фонды делают иксы на старте проектов и прочее. Позже появляются посты где говорится о том, что токен Polyhedra Network сам не вышел на рынок, но есть возможность его купить и если пользователи поддержат "лайками", то человек поделится информацией как это сделать. То есть токен сейл проходит вроде для ограниченного числа участников которые готовы внести крупные суммы, но тут о чудо токен можно приобрести через Pancakeswap при том это может сделать любой желающий и не нужно никаких крупных депозитов и быть в white листе проекта, хотя во время токен сейла купить не находясь в вайт листе невозможно. Странно не правда ли?

На 1 доллар дают почти 72000 монет. При общей эмиссии в 1 000 000 000 токенов.



Далее начинается разгон, появляются посты о том, что скоро токен будет размещён на бирже POLONIEX и BITFINEX.



Далее пишут о новых крутых партнёрствах и прочем, подогревают интерес у публики.



Контент подаётся очень качественно, и доверчивый человек не разбирающийся в этом легко может поддаться на такие манипуляции.

Давайте мы проверим контракт на токенснифере - https://tokensniffer.com/token/bsc/fk0x56oxk89643za9f0o6h1psdbx0ecq60uqdzza95jvvluk56n5snlxz1q2





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Видим плашку о скамности проекта, далее идём на bscscan - 0x630106a1fea31954c037137ffeab88612420f57d смотрим адрес контракта

https://bscscan.com/token/0x630106a1fea31954c037137ffeab88612420f57d#tokenAnalytics то видим что за всё время активность была только 9 октября, в день когда начали разгонять интерес к этому скаму, там же мы можем увидеть что всего 25 холдеров токена и всего 34 трансфера за всё это время





К примеру у того же Fil https://bscscan.com/token/0x0d8ce2a99bb6e3b7db580ed848240e4a0f9ae153#tokenAnalytics 92797холдеров не говоря уже о количестве трансферов. Да, вы можете возразить что этот проект старый и поэтому так много держателей, но никакой информации на сайте проекта Polyhedra Network о токен сейле нет. Нигде нет адреса котракта на сайте Polyhedra Network . И если учитывать что токен сейл начался недавно, то всё равно это очень малое количество держателей не смотря на короткий промежуток времени. Почему? Потому что контракт только на на блокчейне бинанса, а у того же FIL есть несколько других контрактов в разных сетях.









График на покупки на декс платформе poocoin https://poocoin.app/tokens/0x630106a1fea31954c037137ffeab88612420f57d показывает что есть только покупки и нет продаж самого токена.

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Я уже видел подобные мошенические схемы где рекламировали скам прикрываясь разными известными проектами, как например, тот же ChatGPT.Каков итог? Да всё это реально когда речь идёт о заключении партнёрства и прочего, за одним исключением того что, я не нашёл информации о размещении на вышеупомянутых биржах, ссылок в постах так же на это нет.Будьте осторожны друзья, если вы случаем находитесь в таком канале телеграм, не видитесь на манипуляции. Всем удачи!





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