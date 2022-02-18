Распродажа продлилась недолго.

Китайская компания Xiaomi 16 февраля 2022 года представила смартфон флагманского уровня Redmi K50 Gaming Edition. Модель ориентирована на любителей мобильного гейминга. Спустя два дня после премьеры новинка поступила в продажу в Китае. Распродажа продлилась лишь одну минуту.

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За это время производитель из Пекина смог продать примерно 70 000-85 000 смартфонов. К такому выводу можно прийти, если учитывать, что стоимость новинки в зависимости от комплектации составила 520-615 долларов. За минуту доход Xiaomi составил примерно 44 200 000 долларов.

Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition ожидаемо стал очень популярным. Это один из самых доступных в мире смартфонов на базе 4-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1. Дешевле стоит только Motorola Edge X30 в Китае, цена которого в базовой конфигурации составляет примерно 500 долларов.

Новинка может похвастаться 120-ваттной быстрой зарядкой, аккумулятором ёмкостью 4700 мА*ч, 120-герцевым экраном на органических светодиодах с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц, стеклом Gorilla Glass Victus и четырьмя стереофоническими динамиками. Камеры сложно назвать сильной стороной смартфона. Основная имеет разрешением 64 МП + 8 МП + 2 МП, а фронтальная – 20 МП.

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Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition работает под управлением операционной системы Android 12, которая дополняется проприетарной надстройкой MIUI 13. В арсенале новинки есть почти все основные интерфейсы (за исключением разъёма для наушников), механических курки для более удобного управления в играх, а также 12 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 256 ГБ в топовой модификации памяти.