Китайская компания Xiaomi 16 февраля 2022 года представила смартфон флагманского уровня Redmi K50 Gaming Edition. Модель ориентирована на любителей мобильного гейминга. Спустя два дня после премьеры новинка поступила в продажу в Китае. Распродажа продлилась лишь одну минуту.
реклама
За это время производитель из Пекина смог продать примерно 70 000-85 000 смартфонов. К такому выводу можно прийти, если учитывать, что стоимость новинки в зависимости от комплектации составила 520-615 долларов. За минуту доход Xiaomi составил примерно 44 200 000 долларов.
Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition ожидаемо стал очень популярным. Это один из самых доступных в мире смартфонов на базе 4-нанометровой однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1. Дешевле стоит только Motorola Edge X30 в Китае, цена которого в базовой конфигурации составляет примерно 500 долларов.
Новинка может похвастаться 120-ваттной быстрой зарядкой, аккумулятором ёмкостью 4700 мА*ч, 120-герцевым экраном на органических светодиодах с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц, стеклом Gorilla Glass Victus и четырьмя стереофоническими динамиками. Камеры сложно назвать сильной стороной смартфона. Основная имеет разрешением 64 МП + 8 МП + 2 МП, а фронтальная – 20 МП.
Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition работает под управлением операционной системы Android 12, которая дополняется проприетарной надстройкой MIUI 13. В арсенале новинки есть почти все основные интерфейсы (за исключением разъёма для наушников), механических курки для более удобного управления в играх, а также 12 ГБ оперативной памяти и накопитель вместимостью 256 ГБ в топовой модификации памяти.