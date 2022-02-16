Анонсировали и лимитированную версию за $660.

Как и планировалось, компания Xiaomi представила флагманский игровой смартфон Redmi K50 Gaming. Это вторая геймерская модель бренда Redmi и его дебютный телефон с топовой однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1. Новинка поступит в продажу через несколько дней и будет стоить чуть дешевле, чем ожидалось, но об этом поговорим чуть позже.

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Xiaomi Redmi K50 Gaming несёт на борту панель OLED. По словам производителя, она установила в тестах DisplayMate полтора десятка рекордов и получила оценку A+. Матрица поддерживает HDR10+ и частоту развёртки 120 Гц. При этом о Dolby Vision информации нет. Диагональ составляет 6,67 дюйма, а разрешение – 1080 x 2400 точек. Дисплей имеет пропорции 20 к 9 и прикрыт стеклом Gorilla Glass Victus, впервые в истории бренда Redmi.

Несмотря на слухи об оптическом встроенном в дисплей сканере отпечатков пальцев, сенсор расположился на правом торце корпуса. Там же обосновались выдвижные механические курки с кнопками для их блокировки. Есть в новинке также четыре стереофонических динамика.

4-нанометровая однокристальная система имеет пиковую частоту 3 ГГц, графический видеоускоритель Adreno 730 и 8-12 ГБ оперативной памяти. Вместимость постоянного запоминающего устройства составляет 128-256 ГБ. Отдельно производитель акцентирует внимание на системе охлаждения с испарительной камерой площадь 4860 квадратным миллиметров.

Ёмкость комплектной батареи в Xiaomi Redmi K50 Gaming составляет 4700 мА*ч. Аккумулятор поддерживает 120-ваттную зарядку по проводу и заряжается с нуля до 100% примерно за 17 минут, по заявлениям производителя. Компания также отмечает поддержку стандартов Qualcomm QC 3+ и USB PD 3.0.

По камерам в новинке всё скромно. На лицевой стороне установлен фронтальный 20-мегапиксельный модуль с Face Unlock и возможностью записи видео в FHD при 60 FPS. Основная камера имеет разрешение 64 МП + 8 МП + 2 МП. Её оставили без оптической стабилизации и телеобъектива, зато есть поддержка съёмки видеоматериалов в 4K UHD при 60 FPS[MP1] .

Смартфон получил алюминиевый корпус с габаритными размерами 162,5 x 76,7 x 8,5 мм и весит 210 граммов. Также отметим NFC, инфракрасный излучатель Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, GPS и прошивку MIUI 13 с операционной системой Android 12.

Xiaomi Redmi K560 Gaming в базовой модификации оборудован 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 128 ГБ. Цена составляет 520 долларов. Доплатить за дополнительные 4 ГБ ОЗУ нужно 45 долларов. Топовую конфигурацию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ компания оценила в 615 долларов. Старт продаж намечен на 18 февраля 2022 года.

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Xiaomi также представила ограниченную версию Champion Edition в цветах команды Mercedes-Benz AMG Petronas из «Формулы-1». Всего компания планирует продать только 10 000 смартфонов по цене 660 долларов. Лимитированное издание предлагается исключительно в модификации 12/256 ГБ.