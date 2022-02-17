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10 смартфонов Xiaomi получат стабильную прошивку MIUI 13 в России – опубликован официальный график
Первый этап пройдёт до конца марта.
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Китайский технологический гигант Xiaomi опубликовал список смартфонов, которые получат стабильную российскую версию программного обеспечения MIUI 13. В него вошло десять моделей. Также новая прошивка станет доступна для одного планшетного компьютера. Речь идёт о Xiaomi Pad 5.

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Компания из Пекина намерена в России обновить топовые смартфоны и модели среднего уровня серии Xiaomi Mi 11. В России продаётся официально только шесть девайсов. Во-первых, MIUI 13 в России будет доступна для Xiaomi Mi 11 и Xiaomi 11T Pro. Оба смартфона оборудованы 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888 и 108-мегапиксельной основной камерой.

Во-вторых, Xiaomi 11T тоже скоро будет работать на базе актуальной ревизии программного обеспечения. Эта модель вышла вместе с версией Pro, но она оборудована более скромной 6-нанометровой мобильной платформой Dimensity 1200 Max.

В очередь на получение российской стабильной версии программного обеспечения MIUI 13 станут середняки Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Mi 11 Lite 4G и Xiaomi 11 Lite 5G NE. Они несут на борту однокристальные системы Snapdragon 780G, Snapdragon 732G и Snapdragon 778G соответственно.

О моделях бренда Redmi китайская компания тоже не забудет. По официальным данным, первая волна захлестнёт четыре модели. Это Redmi 10 на процессоре Helio G88, Redmi Note 8 (2021) с Helio G85, а также Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro на Snapdragon 678 и Snapdragon 732G соответственно.

Естественно, это не все смартфоны, которые получат российскую версию прошивки MIUI 13, а только первая волна. Перечисленные выше модели, включая планшетный компьютер Xiaomi Pad 5, получат апдейт программного обеспечения до конца марта нынешнего года.

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Когда стартует второй этап обновления, пока что информации нет. Напомним, что в России продаётся ряд смартфонов, которые должны получить стабильную версию MIUI 13. Например, флагманы 2020 года Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Прошивка будет построена для большинства смартфонов на базе операционной системы Android 12.

#xiaomi
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