Китайский технологический гигант Xiaomi опубликовал список смартфонов, которые получат стабильную российскую версию программного обеспечения MIUI 13. В него вошло десять моделей. Также новая прошивка станет доступна для одного планшетного компьютера. Речь идёт о Xiaomi Pad 5.
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Компания из Пекина намерена в России обновить топовые смартфоны и модели среднего уровня серии Xiaomi Mi 11. В России продаётся официально только шесть девайсов. Во-первых, MIUI 13 в России будет доступна для Xiaomi Mi 11 и Xiaomi 11T Pro. Оба смартфона оборудованы 5-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 888 и 108-мегапиксельной основной камерой.
Во-вторых, Xiaomi 11T тоже скоро будет работать на базе актуальной ревизии программного обеспечения. Эта модель вышла вместе с версией Pro, но она оборудована более скромной 6-нанометровой мобильной платформой Dimensity 1200 Max.
В очередь на получение российской стабильной версии программного обеспечения MIUI 13 станут середняки Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Xiaomi Mi 11 Lite 4G и Xiaomi 11 Lite 5G NE. Они несут на борту однокристальные системы Snapdragon 780G, Snapdragon 732G и Snapdragon 778G соответственно.
О моделях бренда Redmi китайская компания тоже не забудет. По официальным данным, первая волна захлестнёт четыре модели. Это Redmi 10 на процессоре Helio G88, Redmi Note 8 (2021) с Helio G85, а также Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro на Snapdragon 678 и Snapdragon 732G соответственно.
Естественно, это не все смартфоны, которые получат российскую версию прошивки MIUI 13, а только первая волна. Перечисленные выше модели, включая планшетный компьютер Xiaomi Pad 5, получат апдейт программного обеспечения до конца марта нынешнего года.
Когда стартует второй этап обновления, пока что информации нет. Напомним, что в России продаётся ряд смартфонов, которые должны получить стабильную версию MIUI 13. Например, флагманы 2020 года Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro. Прошивка будет построена для большинства смартфонов на базе операционной системы Android 12.