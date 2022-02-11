Замороженные средства обещают вернуть владельцам.

Центральный банк Российской Федерации принял решение лишить АО Банк «ККБ» лицензии на проведение банковских операций. ККБ является расчётным банком WebMoney, в связи с чем платёжная система с сегодняшнего дня, 11 февраля 2022 года, прекращает проведение любых операций по рублёвым кошелькам (WMP и WMR).

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За несколько часов до появления информации об этом у клиентов WebMoney обнулились все кошельки, включая WMZ (доллары) и WME (евро). Поддержка объяснила это обновлением системы. Со временем всё стало на свои места, однако, пользователи не могут переводить средства с кошельков WMR и WMP, а также на них.

На сайте обменника Exchanger Money пропала возможность продавать и покупать титульные знаки WMR и WMP. Кроме того, при попытке использовать рубли через мобильное программное обеспечение WM Keeper система автоматически списывает средства с других кошельков. Конвертировать рубли в другие валюты тоже нельзя.

Представители сервиса Exchanger Money поспешили успокоить клиентов, заявив, что замороженные электронные денежные средства будут выплачены владельцам, но никаких деталей по этому поводу пока нет.

Напомним, что Центробанк Российской Федерации запретил ККБ выполнять операции перевода и пополнения кошельков на полгода. Однако, клиенты WebMoney могли до сегодняшнего дня переводить средства через сервис Exchanger Money.

Отзыв лицензии ЦБ объясняет тем, что ККБ мог использоваться для обслуживания незаконных частников рынка, включая теневой игорный бизнес.

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