Есть версия с 1 ТБ встроенной памяти.

Южнокорейская компания Samsung в эти минуты проводит большую презентацию, и первой новинкой стала модель Samsung Galaxy S22 Ultra. Это главный флагман производителя первой половины нынешнего года.

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Новинка оборудована панелью формата QHD+ с частотой обновления 120 Гц (1-120 Гц) и диагональю 6,8 дюйма. Экран построен на базе матрицы Dynamic AMOLED 2X с частотой дискретизации сенсора 240 Гц в игровом режиме. В плоскость дисплея интегрирован ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Сзади в Samsung Galaxy S22 Ultra установлена Quad-камера разрешением 108 МП + 12 МП + 10 МП + 10 МП. Модули на 10 МП – телеобъективы с зумом 3x (f/2,4) и 10x (f/4,9). Максимальная кратность программного приближения составляет 100x. Угол обзора ультра-широкоугольной камеры (12 МП) – 120 градусов. Для любителей делать селфи предусмотрена 40-мегапиксельная фронталка.

В зависимости от рынка смартфон будет доступен с 8-12 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 128-1024 ГБ. Кроме того, покупателям будут доступны версии со Snapdragon 8 Gen1 или Exynos 2200. Как всегда, в России появится вариант на Exynos, а объём памяти будут объявлены позже.

Ёмкость комплектного аккумулятора составила 5000 мА*ч. Как и ожидалось, в Samsung Galaxy S22 Ultra вернулась быстрая зарядка по проводу на 45 Вт, которая была доступна только в Galaxy S20 Ultra. Мощность беспроводной подзарядки всё ещё составляет 15 Вт, как и раньше.

Новинка поддерживает технологию Samsung Pay и оборудована чипом NFC. На борту смартфона установлены адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, навигационный модуль GPS и стереофонические динамики AKG. Режимы DeX и DeX Wireless тоже на месте. Защита от воды соответствует стандарту IP68. Габаритные размеры корпуса составили 77,9 x 163,3 x 8,9 мм, а вес – 229 граммов.

Ключевая фишка Samsung Galaxy S22 Ultra – поддержка стилуса S Pen. К слову, электронное перо тоже имеет защиту от воды класса IP68. Программной платформой выступает операционная система Android 12, поверх которой установлена оболочка One UI 4.1. Что интересно. Компания ещё до One UI 4.0 обновила менее половины актуальных моделей.

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Теперь что касается цен. Стоимость Samsung Galaxy S22 Ultra с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти составила 114 990 рублей. Вариант 12/256 ГБ южнокорейская компания оценила в 124 990 рублей. За хранилище удвоенной вместимости нужно доплатить ещё 10 000 рублей. Наконец, цена конфигурации с накопителем ёмкостью 1 ТБ составила 154 990 рублей.