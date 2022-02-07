Он уже поступил в продажу и доступен на официальном сайте.

Китайская компания Xiaomi расширила серию телевизоров Mi TV P1, доступных в официальной российской рознице. Производитель ранее представил модели диагональю 32 дюйма, 43 дюйма и 55 дюймов, а теперь к ним присоединяется 50-дюймовая панель. Все они работают под управлением операционной системы Android TV и обладают так называемым «безграничным» дисплеем.

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Новинка получила панель формата 4K UHD с разрешением 3840 x 2160 точек. Матрица охватывает 88% цветовой гаммы NTSC и 94% цветового диапазона DCI-P3. Частота обновления изображения составляет 60 Гц. Производителем заявлена поддержка Dolby Vision, HLG, HDR10+ и MEMC. Углы обзора по вертикали и горизонтали – 178 градусов.

В Xiaomi Mi TV P1 50” установлена пара 10-ваттных динамиков с поддержкой двух технологий: Dolby Audio и DTS-HD. Модель поддерживает все самые популярные форматы видео, аудио и изображений для воспроизведения через USB.

Подключить телевизор к интернету можно проводным путём через разъём RJ-45 или с помощью контроллера беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой частотных диапазонов 5 ГГц и 2,4 ГГц. На борту также есть пара портом USB Type-A, по одному HDMI 2.0, HDMI 2.1, AV и Mini-Jack. Кроме того, новинка получила адаптер Bluetooth 5.0.

Xiaomi Mi TV P1 50” работает под управлением четырёхъядерного мобильного процессора MediaTek 9611 с ядрами Cortex-A55, максимальная частота которых составляет 1,5 ГГц. В однокристальной системе используется графический ускоритель Mali-G52 MP2. Чипсет трудится в паре с 2 ГБ оперативной памяти. Подсистему хранения данных в телевизоре представляет накопитель ёмкостью 16 ГБ.

Официальная рекомендованная производителем стоимость Xiaomi Mi TV P1 50” составила 39 990 рублей. Он имеет встроенный Google Assistant и поставляет вместе с пультом дистанционного управления. Продажи новинки уже стартовали.

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В ассортименте китайской компании есть также модели размером 55 дюймов и 43 дюйма по диагонали. Их можно купить за 33 990 рублей и 47 990 рублей соответственно. Четвёртый телевизор серии располагает 32-дюймовой панелью и стоит 17 990 рублей с учётом скидки в официальном магазине. Без скидки цена составляет 30 990 рублей. Это единственный представитель серии с экраном HD Ready (1366 x 768 пикселей).