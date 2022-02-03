KeysOFF продаёт ключи на Windows и Office по скидкам к 14 февраля
В преддверии праздниках Всех влюблённых магазин ключей для софта KeysOFF запускает большую распродажу. Несмотря на то, что до 14 февраля остаётся ещё полторы недели, акция уже стартовала. В рамках распродажи вы сможете купить ключи для программного обеспечения компании Microsoft.
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Купить Windows 11 Professional за $15.60
Начинаем статью с восьмёрки специальных предложений, в число которых входят ключи для операционной системы Windows 11 / 10 и Microsoft Office Professional Plus. Все цены вместе со ссылками на каждый из продуктов указан ниже в таблице.
Во-первых, за 15 долларов 60 центов можно купить Windows 11 Professional по акции. Во-вторых, домашняя редакция обойдётся дороже на 1 доллар.
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В-третьих, лицензию OEM на операционную систему Windows 10 Professional продают менее чем за семь с половиной долларов. При этом вы можете приобрести две лицензии за 11 долларов 50 центов, то есть каждая в среднем обойдётся чуть более чем в 5 долларов 50 центов.
Пятое предложение – Microsoft Office 2021 Professional Plus. И шестое тоже. Стоимость набора программ для одного ПК составляет 35 долларов с копейками, в то время как купить сразу пять наборов можно примерно за 74 доллара.
Седьмое предложение нынешней распродажи – Microsoft Office 2016 Professional Plus. Пакет офисных программ стоит по скидке почти 22 доллара. За версию 2019 года нужно доплатить ещё порядка 7 долларов.
|
#
|
Продукт
|
Специальная цена
|
Перейти в магазин
|
1
|
Windows 11 Professional
|
$15,60
|
2
|
Windows 11 Home
|
$16,63
|
3
|
Windows 10 Professional
|
$7,40
|
4
|
Windows 10 Professional (2 ключа)
|
$11,50
|
5
|
Microsoft Office 2016 Professional Plus
|
$21,75
|
6
|
Microsoft Office 2019 Professional Plus
|
$28,93
|
7
|
Microsoft Office 2021 Professional Plus
|
$35,08
|
8
|
Microsoft Office 2021 Professional Plus (5 ключей)
|
$74,02
Купить ключ активации Windows 10 за $8.16
На этом предложения на операционную систему Windows не заканчиваются. С 50-процентной скидкой, которую даёт промокод SOLE50, вы можете приобрести Windows 10 Home / Enterprise LTSC и Windows Server. Цены и ссылки на интернет-магазин собраны в таблице в конце данного раздела.
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Итак, первое предложение – Windows 10 Home. Стоимость составляет чуть более 8 долларов, в то время как сразу два ключа одним комплектом можно с 50-процентной скидкой купить за 13 долларов 57 центов, то есть менее чем за 7 долларов за штуку.
Третье предложение – Windows 10 Enterprise 2019 LTSC. Стоимость по скидке составляет 9 долларов с хвостиком. Кроме того, промокод SOLE50 можно активировать при заказе лицензии OEM на серверную операционную систему Windows Server 2019 Standard. С купоном цена составит примерно 16 долларов.
|
#
|
Продукт
|
Промокод
|
Специальная цена
|
Перейти в магазин
|
1
|
Windows 10 Home
|
SOLE50
|
$8,16
|
2
|
Windows 10 Home (2 ключа)
|
SOLE50
|
$13,57
|
3
|
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC
|
SOLE50
|
$9,13
|
4
|
Windows Server 2019 Standard
|
SOLE50
|
$16,06
Купить ключи для Microsoft Office со скидкой 60%
В этом блоке больше уделим внимание офисному программному обеспечению компании Microsoft. Традиционно, все цены собраны в таблице ниже. Для снижения стоимости нужно использовать промокод SOLE60.
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Во-первых, со скидкой 60% можно купить издание Microsoft Office Proferssional Plus 2016 года за 25 долларов. Во-вторых, для владельцев ПК компании Apple предлагает набор для дома и бизнеса MS Office Home & Business 2019 по цене более 100 долларов. Эта же версия программного обеспечения для ПК на Windows стоит 45 долларов 10 центов.
Ещё два предложения: Microsoft Office для учёбы и дома (для Windows). Версия 2016 года стоит 31 доллар 48 центов. За более новую редакцию (2019 год) нужно доплатить менее полтора доллара.
|
#
|
Продукт
|
Промокод
|
Специальная цена
|
Перейти в магазин
|
1
|
Microsoft Office 2016 Professional Plus
|
SOLE60
|
$25,18
|
2
|
Microsoft Office 2016 Home & Student
|
SOLE60
|
$31,48
|
3
|
Microsoft Office 2019 Home & Student
|
SOLE60
|
$32,79
|
4
|
Microsoft Office 2019 Home & Business (macOS)
|
SOLE60
|
$103,73
|
5
|
Microsoft Office 2019 Home & Business
|
SOLE60
|
$45,10
Скидки 60% на Windows + MS Office
Если вам нужно купить и Windows, и Microsoft Office, можете сделать это одним махом. В таблице ниже собрано четыре предложения на комплекты, состоящие из Microsoft Office Professional Plus и Windows 10 / 11 Professional.
С учётом 60-процентной скидки, которая активируется купоном SOLE60, доступен бандл Microsoft Office 2019 Professional Plus + Windows 10 Professional по цене 34 доллара 38 центов. Порядка 7 долларов нужно доплатить за Windows 11 Professional вместо Windows 10 Professional.
Купить комплект Microsoft Office 2021 Professional Plus + Windows 10 Professional можно примерно за 43 долларов. Почти восемь с половиной долларов если вы доплатите, то получите ключ для операционной системы Windows 11 Professional.
|
#
|
Продукт
|
Промокод
|
Специальная цена
|
Перейти в магазин
|
1
|
Microsoft Office 2019 Professional Plus
Windows 10 Professional
|
SOLE60
|
$34.38
|
2
|
Microsoft Office 2021 Professional Plus
Windows 10 Professional
|
SOLE60
|
$43.05
|
3
|
Microsoft Office 2019 Professional Plus
Windows 11 Professional
|
SOLE60
|
$41.41
|
4
|
Microsoft Office 2021 Professional Plus
Windows 11 Professional
|
SOLE60
|
$51.49
Больше скидок
Под конец статьи рассмотрим ещё несколько программ, которые предлагают на распродаже в интернет-магазине KeysOFF. Во-первых, на 14,3% снижена стоимость приложения FilePane. Со скидкой его можно купить за 6 долларов 14 центов.
Продвинутый плеер OmniPlay, который может похвастаться поддержкой всех современных форматов, стоит 10 долларов 24 цента с учётом 50-процентной скидки. Столько же стоит рекламный фильтр Adguard. Он доступен на macOS, Android, iOS и Windows.
Четвёртое предложение – Alfred 4. Программное обеспечение представляет собой пакет для автоматизации смартфонов компании Apple, которые работают на базе операционной системы iOS, и на macOS. Цена софта составляет почти 35 долларов 86 центов с учётом скидки в размере 36,33%.
|
#
|
Продукт
|
Цена
|
Скидка
|
Стоимость по акции
|
Перейти в магазин
|
1
|
FilePane
|
$7,16
|
14,3%
|
$6,14
|
2
|
OmniPlayer (VIP)
|
$20,49
|
50%
|
$10,24
|
3
|
Adguard
|
$30,74
|
66,67%
|
$10,24
|
4
|
Alfred 4
|
$50,36
|
36,33%
|
$35,86
Как сделать заказ в магазине KeysOFF
Покупаем Windows 11 Professional. Цена составляет 15 долларов 60 центов. Добавляем лицензию в корзину и переходим к оформлению заказа, пропуская момент с вводом промокода, поскольку стоимость уже указана с учётом всех скидок.
Жмём Proceed to Checkout, и далее нужно определиться с тем, как оформлять заказ. Есть три варианта: войти в аккаунт, создать учётную запись и остаться гостем. Выбираем второй вариант и заполняем форму, в которой указывает ФИО, домашний адрес, e-mail и номер телефона.
Оплатить можно картами VISA / MASTERCARD / JCB или через PayPal. В первом случае выбираем тип карты, вводим номер, CVV-код и срок действия. Если вы планируете платить через PayPal, нужно выбрать Cwalletco и уже через сервис оплатить с помощью PayPal
После того, как вы оплатите свой заказ, на указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо с ключом активации Windows 11 Professional. Операционная система активируется в настройках системы. В случае возникновения вопросов можете запустить живой чат на сайте или написать по адресу support@keysoff.com.
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