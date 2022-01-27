Смартфон представят 15 февраля.

Вчера, 26 января 2022 года, китайская компания Xiaomi презентовала глобальные версии смартфонов серии Redmi Note одиннадцатого поколения. Слухи о том, что в число новинок войдёт модель Redmi Note 11 Pro+ не подтвердились. А тем временем Realme заявила, что Realme 9 Pro+ станет первым смартфоном на европейском рынке, который оборудован однокристальной системой Dimensity 920.

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Мобильный процессор выполнен по нормам 6-нанометровой технологии и имеет пиковую частоту 2,6 ГГц. Чипсет дебютировал именно в Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ для китайского рынка. Уже в следующем месяце купить смартфон с этой однокристальной системой смогут жители европейских стран.

Realme 9 Pro+ предложит такую возможность. Правда, за относительно большие деньги. По предварительной информации, за смартфон придётся отдать минимум 500 евро. Именно столько будет стоить версия с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 128 ГБ. В то же время конфигурация с хранилищем удвоенного объёма при 8 ГБ ОЗУ будет стоить 550 евро. Отметим, что за такие деньги можно купить Xiaomi Mi 11i на Snapdragon 888.

Грядущая новинка обзаведётся 6,43-дюймовой матрицей формата FHD+, которая останется без поддержки частоты обновления 120 Гц (только 90 Гц). Речь о панели OLED. Сенсор для распознавания отпечатка пальца установят на правой грани. В состав основной камеры войдут главный модуль на 50 МП, ультра-широкоугольный на 8 МП и макро на 2 МП. При этой первый сможет похвастаться поддержкой оптической стабилизации изображения. Разрешение камеры для селфи составит 16 МП.

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В Realme 9 Pro+ мы также увидим аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч с быстрой зарядкой по проводу. Её мощность составит 67 Вт. Анонс смартфона состоится 15 февраля 2022 года. Причём в официальном магазине Realme на AliExpress указано, что речь идёт уже о мировой премьере. В продажу модель поступит с операционной системой Android 11, дополненной фирменной надстройкой Realme UI 2.0. Вскоре после старта продаж смартфон получит оболочку Realme UI 3.0 на Android 12, которую сейчас китайская компания полным ходом тестирует в Азии.