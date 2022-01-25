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28 смартфонов Huawei получат стабильную прошивку EMUI 12 до конца марта
Компания опубликовала официальный список.
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Китайская компания Huawei опубликовала официальный перечень смартфонов, для которых будет доступна глобальная версия программного обеспечения EMUI 12. Производитель из Шэньчжэня планирует разослать прошивку для 28 моделей до конца первого квартала нынешнего года.

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В список входят не только смартфоны флагманского уровня. Программное обеспечение будет доступна для середняков серии nova и для бюджетных решений линейки Y. По всей видимости, обновление будет построено на базе операционной системы Android 11, но официально на этот счёт компания никаких заявлений не даёт.

EMUI 12 приносит новый внешний вид системы с расширенными возможностями кастомизации. В прошивке появились новые анимации, обновлённая панель управления, а также распределённая файловая система, которая даёт возможность отправлять файлы со смартфона на персональные компьютеры с ОС Windows и в обратном направлении.

До конца марта 2022 года EMUI 12 будет доступна для флагманов семейств Huawei P20, Huawei P30 и Huawei P40. Они работают на базе мобильных процессоров Kirin 970, Kirin 980 и Kirin 990 соответственно. Все три линейки включают в себя стандартное издание и вариант Pro. И при этом только 40-я серия предлагает пользователям ещё и топовую модификацию Pro+.

Также китайская компания планирует выпустить апдейт для топовых решений серии Mate. Обновление получат все смартфоны 20-й серии: Huawei Mate 20 / Mate 20 Pro, версия Porsche Design, а также Huawei Mate 20 4G / 5G. Все они оборудованы однокристальной системой Kirin 980. О предыдущем поколении не забывает производитель – Huawei Mate 10 / 10 Pro и издание Porsche Design.

Флагманы Huawei Mate 30 тоже в списке. Правда, их на российском рынке доступно только два: Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro. Обе модели оборудованы мобильным процессором Kirin 990, но не поддерживают сотовых сетей пятого поколения. Кроме того, установить новую версию прошивку смогут владельцы Huawei Mate 40 Pro на Kirin 9000 и сгибаемого флагмана Huawei Mate Xs на однокристальной системе Kirin 990.

Что касается смартфонов среднего уровня, прошивка EMUI 12 будет доступна для шести девайсов линейки nova, которая не особо представлена на рынке Российской Федерации. Обновление к концу квартала выйдет на Huawei nova 7 / 7i, nova 7 SE, nova 5T и nova 4 / 4e. Также в списке бюджетные решения Huawei Y9s, Huawei YY9 Prime 2019 и Huawei Y8p.

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Китайская компания планирует рассылать стабильную прошивку EMUI 12 «по воздуху». Проверить наличие апдейта можно через приложение «Поддержка» и в настройках, перейдя по пути «Система и обновления» à «Обновления ПО».

#huawei
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