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mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Игрофон Legion Halo получит Snapdragon 8 Gen1+, 144-Гц дисплей, P-OLED панель и АКБ на 5600 мА*ч
И операционную систему Android 12.
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Китайская компания Lenovo готовит к выходу сразу два игровых смартфона под брендом Legion. О модели Legion Y90 уже известно относительно давно, а накануне мы сообщали о её технических характеристиках. Теперь же на просторах всемирной паутины засветился второй девайс геймерского бренда – Lenovo Legion Halo.

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Суля по изображению, которое было слито в Сеть, грядущая новинка получит «спокойный дизайн». Спереди видим дисплей с небольшим отверстием для фронтальной камеры, а сзади – площадку основной камеры, которая включает три оптических модуля.

Lenovo Legion Halo будет оборудован ещё неанонсированной однокристальной системой компании Qualcomm, которая станет улучшенной версией мобильного процессора Snapdragon 8 Gen1. Новый чипсет тоже будет выполнен по нормам 4-нанометровой технологии, но при это будет выделять повышенными частота Prime-ядра Cortex-X2 и графического ускорителя Adreno 730. По слухам, чип будет называться Snapdragon 8 Gen1+.

Однокристальная платформа будет работать в паре с 16 ГБ оперативной памяти в максимальной модификации. Ещё 4 ГБ ОЗУ можно будет добавить за счёт создания файла подкачки. Максимальная вместимость встроенного флеш-накопителя составит 512 ГБ. Напомним, Legion Y90 предложит пользователям сразу два хранилища ёмкостью 512 ГБ и 128 ГБ, а также 22 ГБ оперативки с учётом четырёх виртуальных гигабайт.

В Lenovo Legion Halo будет установлена основная камера разрешением 50 МП + 13 МП + 2 МП и 16-мегапиксельная фронталка для любителей делать селфи. Экран будет построен на базе панели OLED с пластиковой подложкой, как во топовых смартфонах компании LG. Диагональ составит 6,67 дюйма, частота дискретизации сенсора – 300 Гц, частота обновления изображения – 144 Гц, а разрешение 1080 точек по узкой стороне. В дисплей будет интегрирован оптический сканер отпечатков пальцев.

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Как и модель Y90, герой заметки получит поддержку быстрой зарядки мощностью 68 Вт. При этом ёмкость встроенной аккумуляторной батареи вырастет более чем на 10% и составит 5600 мА*ч вместо 5000 мА*ч. Стоимость Lenovo Legion Halo пока что не уточняется. В продажу игровой смартфон китайской компании поступит с программным обеспечением Legion UI, основанным на операционной системе Android 12.

#lenovo #legion
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