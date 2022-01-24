Накопители на 512 ГБ и 128 ГБ.

Китайская компания Lenovo выпустит ближайшем временем новый игровой смартфон. Он останется представителем серии Legion, но потеряет приставки Duel и Pro (в зависимости от региона продаж). Модель нового поколения будет называться Lenovo Legion Y90. На просторах всемирной паутины уже появились технические характеристики геймерского флагмана.

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У смартфона будет несколько фишек. Мы уже давно видели смартфоны с двумя аккумуляторами и двумя портами USB-C не говоря уже о двух камерах. Lenovo Legion Y90 станет первым в мире телефоном, который обзаведётся сразу двумя флеш-накопителями. Их разрешение составит 512 ГБ и 128 ГБ, то есть 640 ГБ суммарно.

Геймерский смартфон будет построен на базе 4-нанометрового мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 с пиковой частотой 3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 730. В топовой модификации модель получит 22 ГБ оперативной памяти – 18 ГБ «обычной» и 4 ГБ виртуальной.

На лицевой панели Lenovo Legion Y90 расположится 144-герцевый дисплей формата Full HD+. В основу ляжет панели Samsung AMOLED E4 прошлого поколения размером 6,5-6,8 дюйма по диагонали. Частота дискретизации сенсора составит 720 Гц. В экран будет интегрирован оптический сенсор для распознавания отпечатка пальца.

Смартфон получит скромную основную камеру. Её разрешение составит 64 МП + 16 МП (главный и ультра-широкоугольный модули соответственно). Для любителей делать селфи будет предусмотрен 44-мегапиксельный фронтальный модуль.

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В состав Lenovo Legion Y90 войдёт полдюжины физических кнопок управления. Правда, пока что не уточняется, входят ли в это количество клавиши регулировки громкости и включения/выключения. Из прочего отметим контроллеры Wi-Fi / Bluetooth, чип NFC и аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 68 Вт, как в Motorola Edge X30. Программной платформой послужит операционная система Android 12.