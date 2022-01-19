Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Представлен Xiaomi 11T Pro The Hyperphone – Snapdragon 888, 120-Вт зарядка и 108-МП камера за $470
Позже стоимость вырастет на 65 долларов.
анонсы и реклама
2060 12Gb подешевела на 19000р
RTX 3060 подешевели за неделю на 10%
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Китайская компания Xiaomi презентовала новый флагманский смартфон с относительно старым аппаратным и программным обеспечением. Новинка называется Xiaomi 11T Pro The Hyperphone. Она поступит в продажу сегодня, 19 января 2022 года.

реклама

Флагман оборудован 6,67-дюймовым дисплеем с поддержкой технологии Dolby Vision. Панель на органических светодиодах соответствует стандарту HDR10+. Экран имеет разрешение Full HD+ и поддерживает частоту обновления 120 Гц, а прикрывает его стекло Gorilla Glass последнего поколения (Victus). Стеклом неизвестного происхождения оформлена и тыльная сторона смартфона, а рамка изготовлена из алюминия. Защита от брызг соответствует степени IP53. Габариты составляют 164,1 x 76,9 x 8,8 мм при массе 204 грамма.

В Xiaomi 11T Pro The Hyperphone установлена 5-нанометровая однокристальная система Snapdragon 888, дополненная 8-12 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище в новинке рассчитано на 128 ГБ или 256 ГБ данных. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч, который с нуля до 100% заряжается менее чем за 20 минут. Мощность подзарядки составляет 120 Вт.

Во флагмане установлена тройная основная камера без оптической стабилизации изображения. Она имеет разрешение 108 МП + 8 МП + 5 МП. Телеобъектива в смартфоне тоже нет. Модель получила поддержку съёмки видео в формате 4K UHD с частотой кадров до 60 FPS, в Full HD с частотой до 960 FPS и в 8K UHD при 30 FPS. Разрешение камеры для селфи составляет 16 МП.

Xiaomi 11T Pro The Hyperphone работает на базе операционной системы Android 11 с программным обеспечением MIUI 12.5, несмотря на слухи о прошивке MIUI 13 с ОС Android 12. Также на борту смартфона есть боковой сканер отпечатков пальцев, стереофонические динамики Harman / Kardon, ИК-излучатель, NFC, Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц и Bluetooth 5.2.

В Европе стоимость оригинального Xiaomi 11T Pro составляет в зависимости от комплектации 649 евро (735 долларов), 699 евро (795 долларов) или 749 евро (850 долларов). The Hyperphone оценили в 470 долларов за модификацию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Цена варианта 8/256 ГБ составила 500 долларов, а конфигурацию 12/256 ГБ можно будет купить за 525 долларов.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

При этом первым покупателям компания подарит спортивный браслет Xiaomi Mi Band 5. Однако, через несколько дней после старт продаж стоимость всех модификаций будет повышена на 65 долларов. Продаваться Xiaomi 11T Pro The Hyperphone будет в цветах Meteorite Black, Celestial Magic и Moonlight White.

#xiaomi
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Xiaomi объявила о глобальном развертывании MIUI 13
Финальное обновление MIUI 12 на Android 11 вывело из строя смартфоны Xiaomi и Redmi
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Известный майнер назвал 4 криптовалюты, которые стоит купить перед наступлением криптозимы
31
God of War vs бюджетные видеокарты – считаем fps на GeForce GTX 1050Ti и GTX 1660S в тесте Benchmark
42
Известный майнер назвал самую эффективную карту для добычи Эфира и собрал ферму за 300 000 р
71
Держатель 26 Биткоинов отдал мошенникам $1 100 000 после просмотра ролика на YouTube
15
CD Projekt RED обновила сборку Cyberpunk 2077 в Steam
16
29 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 в рамках первой волны обновлений
2
Xiaomi объявила о глобальном развертывании MIUI 13
+
В Японии стартовали предзаказы на NVIDIA RTX 3050 за 33300 рублей, и карты были моментально проданы
14
Энтузиаст показал, как могла бы выглядеть Dragon Age Inquisition на Unreal Engine 5
11
Представлен самый мощный майнер для добычи Биткоинов с жидкостным охлаждением Antminer S19 Pro+ Hyd
9
Xiaomi подготовила стабильную глобальную прошивку MIUI 13 для двух смартфонов POCO
5
Бобби Котик сохранит свой пост руководителя Activision Blizzard
18
Новая видеокарта NVIDIA GeForce GT 1010 оказалась медленнее встроенного GPU на процессорах Intel
17
Ученые из Мичигана разработали в 5 раз более ёмкую батарею из кевларовых волокон
1
Когда Биткоин подорожает до $100 000 – эксперты РБК назвали главные условия для роста криптовалюты
14
Microsoft покупает Activision Blizzard
115
GSC Game World в грубоватой форме прокомментировала слух о возможном переносе выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2023 год
13
Известный оверклокер der8auer разогнал Intel Celeron G6900 почти на 60%
21
Ютубер смог поиграть в God of War на RX 550 с 2 Гб в 60 fps – инструкция для всех желающих
15
Доходность майнинга Эфира сильно упала, а окупаемость фермы из Radeon RX 6900 XT выросла до 29 мес
69

Популярные статьи

3 причины, по которым я не стану майнить на своей игровой видеокарте
108
Почему следует читать «Правила/Условия/Соглашение» прежде чем регистрироваться - обзор последствий
19
Лучшие и худшие шестиядерные процессоры января 2022 года
27
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
34
Первые шаги в оверклокинге: что купить
71
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: январь 2021
24
VR - Виртуальная реальность как парадокс современного времени
41
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания 2 Масон
6

Сейчас обсуждают

Игорь Фоменко
14:59
А с чего это вы так всполошились,не можете даже позволить себе в кредит купить?
GeForce RTX 4090 и RTX 4090 Ti могут потребовать блок питания мощностью 1200 Вт
Celeron 9 GHz
14:59
С женщинами лучше не спорить 🤣
Первые шаги в оверклокинге: что купить
ddr22
14:56
в целом то да. из графических минусов - синее свечение главного героя. а в остальном норм. главное не было вылетов вообще и ни один квест не сломался. а квесты ломались в большинстве модов в какие я и...
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания 2 Масон
Stylishnex
14:55
А если я купил 2600 за 10-ку? То он тоже гавно?
Лучшие и худшие шестиядерные процессоры января 2022 года
ddr22
14:53
потому что в этом моде почему то тело главного героя светится синим цветом во все стороны. я не нашел как этот эффект отключить
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Плохая компания 2 Масон
Vladimir Kamyshnikov
14:52
А ЦБ РФ, очевидно небезосновательно, считает что операции с криптовалютой проходят через платежи карта-карта
Центробанк РФ планирует взять под контроль все P2P-переводы денег, связанные с криптовалютами
Garry Anakoyher
14:52
У меня Ред ми 10 про. Нет никаких обновлений. Языком чесать автор хорошо умеет.
29 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 в рамках первой волны обновлений
ivan
14:51
Новая форма лут боксов, то бишь азино три катаны.
В японском Amazon за 100 долларов продают коробки с сюрпризом — есть шанс получить GeForce RTX 3090
666MAXIMUS999
14:50
Ну да, только ценник этого шкафа, как цена небольшой страны.
Intel станет первым покупателем сканера ASML нового поколения
Giant_calmar
14:49
Поиграй в Mirror is edge и Dying light 1, а 2 часть - это уже не первый опыт.
Проработка паркур-трюков — тема нового дневника разработчиков Dying Light 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем