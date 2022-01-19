Позже стоимость вырастет на 65 долларов.

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Китайская компания Xiaomi презентовала новый флагманский смартфон с относительно старым аппаратным и программным обеспечением. Новинка называется Xiaomi 11T Pro The Hyperphone. Она поступит в продажу сегодня, 19 января 2022 года.

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Флагман оборудован 6,67-дюймовым дисплеем с поддержкой технологии Dolby Vision. Панель на органических светодиодах соответствует стандарту HDR10+. Экран имеет разрешение Full HD+ и поддерживает частоту обновления 120 Гц, а прикрывает его стекло Gorilla Glass последнего поколения (Victus). Стеклом неизвестного происхождения оформлена и тыльная сторона смартфона, а рамка изготовлена из алюминия. Защита от брызг соответствует степени IP53. Габариты составляют 164,1 x 76,9 x 8,8 мм при массе 204 грамма.

В Xiaomi 11T Pro The Hyperphone установлена 5-нанометровая однокристальная система Snapdragon 888, дополненная 8-12 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище в новинке рассчитано на 128 ГБ или 256 ГБ данных. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч, который с нуля до 100% заряжается менее чем за 20 минут. Мощность подзарядки составляет 120 Вт.

Во флагмане установлена тройная основная камера без оптической стабилизации изображения. Она имеет разрешение 108 МП + 8 МП + 5 МП. Телеобъектива в смартфоне тоже нет. Модель получила поддержку съёмки видео в формате 4K UHD с частотой кадров до 60 FPS, в Full HD с частотой до 960 FPS и в 8K UHD при 30 FPS. Разрешение камеры для селфи составляет 16 МП.

Xiaomi 11T Pro The Hyperphone работает на базе операционной системы Android 11 с программным обеспечением MIUI 12.5, несмотря на слухи о прошивке MIUI 13 с ОС Android 12. Также на борту смартфона есть боковой сканер отпечатков пальцев, стереофонические динамики Harman / Kardon, ИК-излучатель, NFC, Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц и Bluetooth 5.2.

В Европе стоимость оригинального Xiaomi 11T Pro составляет в зависимости от комплектации 649 евро (735 долларов), 699 евро (795 долларов) или 749 евро (850 долларов). The Hyperphone оценили в 470 долларов за модификацию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Цена варианта 8/256 ГБ составила 500 долларов, а конфигурацию 12/256 ГБ можно будет купить за 525 долларов.

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При этом первым покупателям компания подарит спортивный браслет Xiaomi Mi Band 5. Однако, через несколько дней после старт продаж стоимость всех модификаций будет повышена на 65 долларов. Продаваться Xiaomi 11T Pro The Hyperphone будет в цветах Meteorite Black, Celestial Magic и Moonlight White.