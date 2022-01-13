Смартфоны появятся до конца первого квартала.

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Компания Realme подтвердила, что уже совсем скоро смартфоны семейства Realme GT 2, дебютировавшие в Китае несколько дней назад, вскоре будут представлены в России. Официально приобрести новинки можно будет до конца первого квартала нынешнего года.

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Обе новинки оборудованы аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч с 65-ваттной быстрой зарядкой по проводу. Смартфоны получили стереодинамики, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц, Bluetooth 5.2 и работают под управлением операционной системы Android 12, дополненной проприетарной надстройкой Realme UI 3.0.

В Realme GT 2 установлен FHD+ дисплей размером 6,62 дюйма по диагонали. Его прикрывает стекло Gorilla Glass пятого поколения. В отверстии обосновалась фронтальная 16-мегапиксельная камера. Продвинутая модель получила 6,7-дюймовую панель LTPO 2.0 формата WQHD+. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass седьмого поколения. Разрешение камеры для селфи увеличено до 32 МП. Частота обновления изображения в обоих случаях составляет 120 Гц.

Realme GT 2 Pro получил мобильный процессор Snapdragon 8 Gen1 с 8-12 ГБ оперативной памяти. Разрешение основной камеры составило 50 МП + 50 МП + 3 МП. Она имеет оптическую стабилизацию, ультра-широкоугольный модуль с углом захвата 150 градусов и микроскоп. Есть поддержка 8K UHD.

Стандартная модель обзавелась более скромной однокристальной системой Snapdragon 888. Объёмы памяти такие же, как и у версии Pro. В основной камере установлены модули на 50 МП, 8 МП и 2 МП. При этом поддержка съёмки видео в 8K UHD отсутствует.

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Realme GT 2 в Китае поступил в продажу по цене от 425 долларов до 500 долларов в зависимости от комплектации. Realme GT 2 Pro там же можно приобрести минимум за 615 долларов, а топовая конфигурация стоит 785 долларов. На старте продаж компания заработала 30 000 000 долларов за три минуты. Насколько популярными новинки окажутся в России, будет зависеть от цен. Они пока не уточняются.