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Realme за три минуты продала десятки тысяч смартфонов Realme GT 2 и заработала более $30 000 000
Продано более 45 000 смартфонов.
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Компания Realme три дня назад представила и уже начала продавать смартфоны флагманского уровня нового поколения. Модельный ряд производителям пополнили Realme GT 2 на процессоре Snapdragon 888 и Realme GT 2 Pro с однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1.

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Сегодня, 7 января 2022 года, обе новинки поступили в продажу. Хотя анонс компания назвала глобальным дебютом, продаются флагманы пока исключительно в Китае. Но там они пользуются большой популярностью. Производитель не уточняет, сколько всего было продано смартфонов, но за 3 минуты доход от реализации составил порядка 31,3 млн долларов.

Стоимость Realme GT 2 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen1 и двумя 50-мегапиксельными камерами составила от 615 долларов до 785 долларов в зависимости от модификации. Однако, в первый день продаж новинка была доступна со скидкой порядка 35 долларов.

Realme GT 2 с одной 50-мегапиксельной камерой и чипсетом Snapdragon 888 китайская компания оценила в 425-505 долларов. Стандартное издание тоже предлагалось со скидкой в честь старта продаж. Акционная цена составила 410-490 долларов.

С учётом скидки можно предположить, что компания смогла реализовать примерно 45 00-75 000 смартфонов за три минуты. Это неплохой показатель для Realme, но он не идёт ни в какое сравнение с популярностью флагманов Xiaomi нового поколения. Трио семейства Xiaomi 12 принесло пекинской компании почти 300 млн долларов лишь за 5 минут в последний день прошлого года.

Напомним, что Realme GT 2 и GT 2 Pro оборудованы стереодинамиками, аккумулятором ёмкостью 5000 мА*ч с 65-ваттной проводной зарядкой 8/12 ГБ оперативной памяти, накопителем вместимостью 128-256 ГБ и работают на базе операционной системы Android 12 с прошивкой Realme UI 3.0 Версия Pro ещё может похвастаться модификацией с 512 ГБ хранилища.

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В Realme GT 2 Pro установлен дисплей LTPO 2.0 AMOLED E5 компании Samsung. Экран имеет разрешение WQHD+, диагональ 6,7 дюйма, частоту обновления 120 Гц и отверстие для фронтальной 32-мегапиксельной камеры. В обычной Realme GT 2 установлена более скромная панель AMOLED FHD+, но тоже с частотой развёртки 120 Гц. Разрешение камеры для селфи снижено до 16 МП.

#realme
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