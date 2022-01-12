Возможно, последний смартфон бренда.

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Китайский технологический гигант Xiaomi готовится представить игровой смартфон нового поколения. Модель Black Shark 5 Pro может стать последней представительницей бренда, созданного в 2017 году. Несмотря на слухи о продаже Back Shark компании Tencent примерно за 470 млн долларов, смартфоны пятого поколения выйдут в срок. Причём Tencent планирует выпускать под новым брендом не умные телефоны, а оборудование виртуальной реальности.

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На просторах всемирной паутины уже появились технические характеристики будущей новинки. Xiaomi Black Shark 5 Pro засветился на сайте Министерства промышленности и информатизации Китая. Устройство имеет модельный номер KTUS-A0.

Смартфон будет оборудован новым дисплеем AMOLED E5 производства компании Samsung. Диагональ составит 6,8 дюйма, разрешение 1440 x 3200 пикселей, а частота обновления – 144 Гц. В экран будет интегрирован оптический сенсор для считывания биометрии.

Аппаратным базисом смартфона выступит топовая 4-нанометровая однокристальная система Snapdragon 8 Gen1. Китайская компания уже использовала этот мобильный процессор во флагманах Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, которые вышли на рынок Китая в последний день прошлого года. В настоящее время это единственный чип в мире, который набирает в AnTuTu более 1 млн «попугаев». Таким он будет оставаться ещё несколько недель, пока не выйдут первые смартфоны на базе однокристальной системы Dimensity 9000.

Ёмкость комплектного аккумулятора в Xiaomi Black Shark 5 Pro составит 5000 мА*ч. Он получит поддержку быстрой зарядки по проводу, мощность которой будет равна всё ещё рекордные 120 Вт. Отметим, что на 2022 год компании OPPO и Xiaomi запланировали выпуск смартфонов с поддержкой 200-ваттной подзарядки проводным путём.

Программной платформой грядущей новинки станет модифицированная версия прошивки MIUI 13. Для смартфонов серии Black Shark производитель изменил программное обеспечение MIUI. Оно называется теперь Joy UI. В нашем случае – Joy UI 13. Надстройка дополнит собой операционную систему Android 12.

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Презентация Xiaomi Black Shark 5 Pro ожидается в начале марта 2022 года, то есть через год после дебюта первых смартфонов четвёртого поколения. Стоимость версии Pro в базовой модификации памяти составит примерно 740 долларов, т.е. грядущая новинка будет оценена на уровне Xiaomi 12 Pro.