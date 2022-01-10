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Xiaomi 11T Pro Hyperphone получит Snapdragon 888, 120-Вт зарядку и будет стоить от $540
Анонс смартфона состоится 19 января.
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Китайская компания Xiaomi следом за анонсом моделей Xiaomi 11i 5G и Xiaomi 11i Hypercharge анонсировала на прошлой неделе некий «гиперфон». Это ещё один смартфон с поддержкой быстрой зарядки по проводу мощностью 120 Вт. Как стало известно сегодня, модель выйдет на рынок под коммерческим названием Xiaomi 11T Pro Hyperphone, а презентация состоится уже на следующей неделе.

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Оригинальный Xiaomi 11T Pro тоже поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Она даёт возможность подзарядить аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с нуля до 100% лишь за 17 минут. При этом 10 минут хватает, чтобы набрать 72% заряда. Это официальные данные, озвученные китайской компанией в сентябре минувшего года во время официального анонса.

В Xiaomi 11T Pro Hyperphone мы тоже увидим дисплей AMOLED с поддержкой частоты обновления картинки 120 Гц. Диагональ составит 6,67 дюйма, а разрешение – 1080p по узкой стороне. В арсенал смартфона войдёт основная камера с поддержкой 8K UHD при 30 FPS и 4K UHD при 60 FPS, но без оптической стабилизации изображения и телеобъектива. Разрешение составит 108 МП + 8 МП + 5 МП. Для селфи будет использоваться 16-мегапиксельный фронтальный модуль.

Грядущая новинка получит стереофонические динамики Harman / Kardon и боковой сканер отпечатков пальцев. Смартфон будет заключён в корпус с защитой от воды и пыли класса IP53. Также стоит отметить стекло Gorilla Glass последнего поколения, NFC, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.

Xiaomi 11T Pro Hyperphone поступит в продажу с предустановленной оболочкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11. На MIUI 13 с Android 12 можно пока даже не надеяться, поскольку новая ревизия программного обеспечения ещё не была анонсирована на глобальном рынке.

Презентация Xiaomi 11T Pro Hyperphone состоится 19 января 2022 года. Мероприятие пройдёт в Индии. Чем будет грядущая новинка отличаться от версии без приставки Hyperphone, не считая цен, пока что не уточняется. Не исключено, что стоимость и станет единственным отличием.

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Обойдётся будущий флагман минимум в 540 долларов. Для сравнения, в Европе Xiaomi 11T Pro в базовой модификации комплектуется 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Цена составляет 649 евро (735 долларов). За конфигурацию с хранилищем удвоенного объёма нужно доплатить ещё 50 евро (60 долларов). В России стоимость стандартной и топовой версий составляет 53 990 рублей (720 долларов) и 59 990 рублей (800 долларов) соответственно. При этом последняя предлагает покупателям не 8 ГБ, а 12 ГБ оперативной памяти.

#xiaomi
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