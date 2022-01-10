Анонс состоится в этом квартале.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Китайская компания Xiaomi готовит к презентации новый складной смартфон. Он будет называться Xiaomi FLIP. Но всё же не исключено, что грядущая новинка выйдет на рынок как Xiaomi MIX FLIP. В рамках серии MIX в прошлом году производитель из Поднебесной представит первый и пока единственный смартфон телефон, оборудованный сгибаемым экраном.

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Модель будет оборудована двумя дисплеями. Главная сгибаемая панель будет построена на базе активной матрицы на органических светодиодах с улучшенной цветопередачей. Его диагональ составит 6,81 дюйма, а разрешение – 1080 x 2640 точек, то есть соотношение сторон составит 9 к 22.

Второй экран расположится на тыльной стороне рядом с основной камерой. Он будет использоваться для вывода уведомлений. В основу ляжет панель на органических светодиодах диагональ 1,9 дюйма. Можно ли будет её использовать в качестве видоискателя, пока что не уточняется. Но в любом случае модель получит полноценную фронтальную камеру с 20-мегапиксельным разрешением.

Аппаратная платформа Xiaomi FLIP будет построена вокруг мобильного 4-нанометрового процессора Snapdragon 8 Gen1. Чипсет имеет Prime-ядро Cortex-X2, пиковая частота которого составляет 3 ГГц. За графику в однокристальной системе отвечает Adreno 730.

Разрешение основной камеры составит 50 МП + 13 МП. Она получит систему оптической стабилизации изображения, но при этом останется без телеобъектива. В 13-мегапиксельном модуле будет установлена ультра-широкоугольная оптика.

Ёмкость встроенного аккумулятора составит 3800 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 67 Вт. Смартфону обещают стереофонические динамики, поддержку сотовых сетей пятого поколения, а также контроллеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.2. В продаже модель появится с предустановленным программным обеспечением MIUI 13 на базе операционной системы Android 12. Не исключено, что для Xiaomi FLIP китайская компания разработает специальную версию прошивки, оптимизированную под сгибаемый дисплей с необычным соотношением сторон.

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Анонс складного флагмана ожидается до конца первого квартала 2022 года. Стоимость смартфона в модификации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти составит 1 000 долларов. За Xiaomi FLIP с накопителем удвоенной вместимости попросят примерно на 70 долларов больше. Также модель появится в конфигурации с хранилищем объёмом 256 ГБ при 12 ГБ оперативки. Цена составит 1 225 долларов.