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Xiaomi Redmi Note 11 JE получит Snapdragon 480+, 50-МП камеру, защиту от воды IP68 и MIUI 13
Презентация пройдёт в феврале.
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Китайская компания Xiaomi в ближайшее время планирует анонсировать смартфон Redmi Note 11 JE. Он станет преемником прошлогоднего Redmi Note 10 JE и немного изменённой версией модели Redmi Note 11, которая дебютировала в Китае в середине осени 2021 года.

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Не все изменения в сравнении с октябрьской новинкой пойдёт смартфону на пользу. Например, Xiaomi Redmi Note 11 JE лишится ультра-широкоугольного 8-мегапиксельного модуля. В основной камере останется только один 50-мегапиксельный датчик изображения.

Вместо 6-нанометрового мобильного процессора Dimensity 810 будет использоваться 8-нанометровая однокристальная система Snapdragon 480+. Поддержка сотовых сетей пятого поколения останется. Чип будет работать с 4-8 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного хранилища составит 128 ГБ вне зависимости от комплектации.

Оригинальный Xiaomi Redmi Note 11 заключён в корпус с защитой от брызг класса IP53. Версия JE получит полноценную защиту от пыли и воды в соответствии с требованиями стандарта IP68. Но корпус всё так же будет изготовлен из пластика.

Последнее отличие касается программного обеспечения. Xiaomi Redmi Note 11 JE тоже будет работать под управлением операционной системы Android 11, но одиннадцатую ревизию «зелёного робота» будет дополнять прошивка MIUI 13, а не MIUI 12.5. Это говорит о том, что в будущем у версии JE есть шансы получить на один апдейт оболочки больше.

Будущая новинка сохранит 6,6-дюймовый дисплей FHD+ на базе 90-герцевой матрицы, выполненной по технологии IPS. Ёмкость встроенного аккумулятора составит всё те же 5000 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 33 Вт. Также в смартфоне останутся стереофонические динамика, 16-мегапиксельная фронтальная камера с поддержкой технологии распознавания лиц, разъём для гарнитуры 3,5 мм, ИК-порт, USB-C и контроллеры Bluetooth / Wi-Fi. Сенсор для сканирования отпечатка пальца расположится на правом торце корпуса.

Презентация Xiaomi Redmi Note 11 JE состоится в феврале 2022 года, но точная дата пока не объявлена. Стоимость смартфона тоже пока остаётся неизвестной. Оригинальная модель, напомним, продаётся в Китае по рекомендованной цене от 175 долларов.

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Что касается Xiaomi Redmi Note 10 JE, он вышел на рынок в середине августа прошлого года и стоил на старте продаж около 270 долларов. От обычного Redmi Note 10 5G он отличался чипом Snapdragon 480 (был Dimensity 700), защитой IP68 (не было никакой) и батареей на 4800 мА*ч (было 5000 мА*ч).

#xiaomi
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