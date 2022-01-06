10 смартфонов и 3 планшетных компьютера.

Китайская компания Xiaomi в конце прошлого месяца представила новую версию программного обеспечения MIUI – MIUI 13. Прошивка построена на базе операционной системы Android 11 или Android 12. Пока что оболочка рассылается только топовым устройствам, в связи с чем речь идёт о версии с двенадцатой ревизией «зелёного робота».

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Стабильная версия ожидалась во второй половине января нынешнего года для смартфонов, которым обновление приходит «по воздуху». Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X получили новую ревизию программного обеспечения в день старта продаж, 31 декабря 2021 года. Номер – v13.0.12.0 SLCCNXM, v13.0.12.0 SLBCNXM и v13.0.10.0 RLDCNXM соответственно. Первые две модели оборудованы новым флагманским процессором Snapdragon 8 Gen1, а третья получила прошлогоднюю однокристальную систему Snapdragon 870.

Для Xiaomi MIX 4, первого и единственного смартфона компании с мобильным чипом Snapdragon 888+, вышла прошивка с номером v13.0.2.0 SKMCNXM, а Xiaomi Mi 11 Pro с версией Ultra получили апдейт v13.0.5.0 SKACNXM. Они несут на борту мобильную платформу Snapdragon 888. Xiaomi Mi 11 с той же однокристальной системой обзавёлся сборкой под номером v13.0.4.0 SKBCNXM.

О моделях бренда Redmi китайская компания тоже не забывает. Пока что обновили три смартфона из четырёх, которые в 2021 году были выпущены в рамках третьего поколения серии Redmi K. Речь о Redmi K40 на Snapdragon 870 и Redmi K40 Pro / Pro+ на Snapdragon 888. Стандартная модель теперь работает под управлением программного обеспечения v13.0.2.0 SKHCNXM, а версии Pro и Pro+ обновились до v13.0.5.0 SKKCNXM.

Помимо десяти смартфонов Xiaomi обновила до MIUI 13 софт в трёх планшетных компьютерах. Речь о Xiaomi Pad 5 и Xiaomi Pad 5 Pro / Pro 5G. Что интересно, для версий Pro с Wi-Fi и Wi-Fi + 5G производитель выпускает разные прошивки, несмотря на то, что разница между двумя модификациями заключается лишь в наличии модема с поддержкой сетей пятого поколения у более дорогого варианта.

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Как бы там ни было, для Xiaomi Pad 5 с процессором Snapdragon 860 китайская компания начала рассылать обновление с номером v13.0.3.0 RKXCNXM. Xiaomi Pad 5 Pro с однокристальной системой Snapdragon 870 получил сборки v13.0.4.0 RKYCNXM (Wi-Fi) и v13.0.2.0 RKZCNXM (Wi-Fi + 5G).