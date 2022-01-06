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Xiaomi выпустила новогоднюю версию флагмана Xiaomi 12 Pro с подарком и скидкой $50
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Технологический гигант из Поднебесной Xiaomi подготовил новогодний подарок для поклонников. Производитель выпустил лимитированную новогоднюю версию флагманского смартфона, которая называется Xiaomi 12 Pro New Year Gift Box. Edition.

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Покупатели получат три подарка: скидку в размере 50 долларов, полностью беспроводные наушники и туристический путеводитель Поднебесной. Модель доступна в максимальной комплектации, которая предполагает 12 ГБ оперативной памяти в паре с внутренним хранилищем объёмом 256 ГБ. Стандартное издание в этой конфигурации стоит 900 долларов, а подарочное – 850 долларов.

Более того, в коробке со смартфоном покупателей ждут полностью беспроводные наушники Xiaomi True Wireless Earphones 3, которые были представлены вместе с Xiaomi 12 Pro в конце прошлого года. Их цена в рознице составляет около 80 долларов.

Прочие технические характеристики новогоднего смартфона совпадают с оригинальной моделью. Тут вам и 4-нанометровая однокристальная система Snapdragon 8 Gen1, и три камеры разрешением по 50 МП с оптической стабилизацией, и аккумулятор ёмкостью 4600 мА*ч с 50-ваттной проводной и 120-ваттной зарядкой по проводу.

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Xiaomi 12 Pro оборудован экраном компании Samsung Display. Во флагмане используется новая панель AMOLED E5, которую сама компания называет лучшей в мире. Экран имеет разрешение WQHD+ и поддерживает частоту обновления картинки 120 Гц. Также отметим стереодинамики и прошивку MIUI 13 с операционной системой Android 12 сразу из коробки.

#xiaomi
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