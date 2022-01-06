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Опубликован список самых мощных смартфонов среднего класса конца 2021 года
Доминируют смартфоны на Snapdragon 778G.
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Разработчики программного обеспечения AnTuTu опубликовали десятку производительных моделей на базе операционной системы Android по итогам завершающего 2021 года месяца. В топ-10 попало сразу девять смартфонов с процессорами Qualcomm и только один телефон на базе однокристальной системы MediaTek. А занял он место в конце десятки.

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Лидером свежего рейтинга стал iQOO Z5 с 12 ГБ оперативной памяти под капотом, который набрал в среднем 567 524 балла в декабрьских тестах. За ним следом идёт Honor 60 Pro, уступая порядка 20 000 баллов. Причём смартфон компании Honor оборудован более мощным (на бумаге) мобильным процессором Snapdragon 778G, а не обычным Snapdragon 778G. Версия Plus производительнее примерно на 5%, по данным Qualcomm, но этом не помогло ей в борьбу за первую строчку.

OPPO Reno 7 5G со Snapdragon 778G закрывает тройку лидеров. С результатом 541 200 пунктов он смог обойти Xiaomi Mi 11 Lite 5G, который несёт на борту однокристальную систему Snapdragon 780G и ранее был лидером подобного рейтинга. Опять же, Snapdragon 780G на бумаге на 5% мощнее, чем Snapdragon 778G.

Пятёрку замкнул Honor 60. Несмотря на идентичные мобильные процессоры и программное обеспечение, стандартное издание набрало 523 830 пунктов, уступив версии Pro порядка 20 000 очков. На седьмой и восьмой строчках обосновались смартфоны прошлого поколения – Honor 50 Pro и Honor 50 соответственно. Результат старшей версии составит 520 086 «попугаев», в то время как младшему брату AnTuTu присудил на полторы тысячи очком меньше.

Ещё один смартфон на Snapdragon 778G замыкает десятку лидеров. На последнем месте с результатом 500 051 балл обосновался Huawei nova 9 Pro. Единственная модель на чипе MediaTek, а именно Dimensity 900, обосновалась на предпоследней строчке с 507 078 баллами в активе. Ею стал OPPO Reno 6 5G с 12 ГБ оперативной памяти. Заметим, что только данный девайс и лидер рейтинга оснащены 12 ГБ ОЗУ. Во всех остальных устройства из топ-10 объём оперативки составляет 8 ГБ.

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Также мы пропустили Xiaomi CIVI, женский смартфон на Snapdragon 778G. С результатом 521 139 «попугаев» он обосновался на шестой позиции. Отметим, что все десять моделей из списка смогли набрать более 500 000 пунктов в декабрьских тестах производительности.

#xiaomi #huawei #honor #oppo #honor 10 #iqoo
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