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Представлен Xiaomi 11i 5G – Dimensity 920, аккумулятор на 5160 мА*ч и стереозвук JBL по цене от $335
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Следом за Xiaomi 11i Hypercharge китайская компания представила модель без 120-ваттной быстрой зарядки и приставки Hypercharge. Вторая новинка называется просто Xiaomi 11i 5G, но этот не тот смартфон Xiaomi Mi 11i, который вышел весной 2021 года и работает на базе однокристальной системы Snapdragon 888.

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Герой заметки оборудован панелью Super AMOLED, которая имеет размер 6,67 дюйма, а разрешение 1080 x 2400 точек соответствует формату Full HD+ при соотношении сторон 20 к 9. Матрица соответствует формату HDR10, а пиковая яркость составляет 700 нит. Дисплей в смартфоне поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц.

Xiaomi 11i 5G получил 6-нанометровую систему-на-кристалле Dimensity 920, как и версия Hypercharge. Вместимость встроенного накопителя тоже составляет 128 ГБ, а объём оперативной памяти – 6 ГБ или 8 ГБ в зависимости от модификации. Технология Memory Fusion с дополнительными 3 ГБ виртуальной ОЗУ тоже на месте.

В сравнении со старшей версией ёмкость встроенного аккумулятора увеличилась с 4500 мА*ч до 5160 мА*ч. Но мощность быстрой зарядки упала со 120 Вт до 67 Вт. Зато 67-ваттный адаптер питания входит в комплект поставки. При этом заряжается батарея с нуля до 100% не за 15 минут, а за 43 минуты, по официальным данным.

По камерам никаких отличий нет. Основная получила датчик изображения разрешением 108 МП, 8 МП и 2 МП, а фронтальная построена на базе 16-мегапиксельной матрицы и поддерживает технологию распознавания лиц Face Unlock.

В Xiaomi 11i 5G есть стереофонические динамики, настроенные специалистами компании JBL. Сканер отпечатков пальцев в смартфоне установлен на правом торце корпуса, где его совместили с кнопкой питания. Прочие технические характеристики новинки включают защиту от воды IP53, гнездо для подключения проводной гарнитуры, USB-C, Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц, Bluetooth 5.2 и чип NFC.

Купить Xiaomi 11i 5G в базовой модификации можно будет за 335 долларов. Вариант с 8 ГБ оперативной памяти компания оценила в 365 долларов. Таким образом, смартфон оказался дешевле китайского Redmi Note 11 Pro в идентичных конфигурациях на 70 долларов и 45 долларов соответственно. Причём последний доступен с 256 ГБ встроенной памяти за 345 долларов.

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Старт продаж новинки намечен на 12 января 2022 года. Как оказалось, смартфон появится на рынке с предустановленной операционной системой Android 11, а не Android 12 и с прошивкой MIUI 12.5, а не MIUI 13. Это же программное обеспечение досталось и версии Hypercharge.

#xiaomi
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