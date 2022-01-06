Смартфон будет продаваться с 12 января.

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Китайская компания Xiaomi анонсировала очередной смартфон с поддержкой 120-ваттной зарядки по проводу. Новинка называется Xiaomi 11i Hypercharge. Теперь в ассортименте производителя насчитывается 10 моделей со 120-ваттной подзарядкой, включая геймерские устройства бренда Black Shark.

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Герой заметки оснащается аккумулятором ёмкостью 4500 мА*ч. Как и в случае с Xiaomi MIX 4, на полную зарядку батареи уходит примерно 15 минут. Похвастаться подзарядкой беспроводным путём новинка, к сожалению, не в состоянии.

Сердцем Xiaomi 11i Hypercharge стала 6-нанометровая однокристальная система Dimensity 920, которая работает на пиковой частоте 2,5 ГГц и имеет графический контроллер Mali-G68 MC4. Мобильный процессор работает в тандеме с 6 ГБ оперативной памяти в базовой модификации и с 8 ГБ ОЗУ в топовой. При этом поддержка технологии Memory Fusion позволяет увеличить объём оперативки до 9 ГБ и 11 ГБ соответственно. Вместимость встроенного накопителя в обоих случаях составляет 128 ГБ.

Смартфон получил экран AMOLED с улучшенной цветопередачей. Панель характеризуется разрешением FHD+, диагональю 6,67 дюйма и поддержкой частоты развёртки 120 Гц. Матрица соответствует стандарту HDR10 и прикрывается стеклом пятого поколения Gorilla Glass. Корпус новинки имеет защиту от брызг в соответствии с нормами стандарта IP53.

Xiaomi 11i Hypercharge оборудован основная камерой разрешением 108 МП + 8 МП + 2 МП. Она не имеет оптической стабилизации и телеобъектива, но может снимать видео в 4K при 30 FPS, в 1080p при 120 FPS и в 720p при 960 FPS. Для селфи используется фронтальный 16-мегапиксельный модуль.

Компания не уточняет, на базе какой версии программного обеспечения работает новинка. Скорее всего смартфон получил операционную систему Android 11 с оболочкой MIUI 12.5. На презентации об этом не упомянули, а на официальный сайт добавлять полные параметры производитель не особо спешит. Из прочего отметим стереодинамики, настроенные специалистами JBL, выход под наушники, USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, ИК-порт и боковой сканер отпечатков пальцев.

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Xiaomi 11i Hypercharge оценили в 365 долларов и 395 долларов в зависимости от модификации. Это дороже на 55 долларов и 45 долларов соответственно в сравнении с Redmi Note 11 Pro+. Новинка поступит в продажу на следующей неделе, 12 января.