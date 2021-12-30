MIUI 13 Pad Beta уже вышла, остальные будут в 2022 году.

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Китайская компания в рамках большой презентации 28 декабря 2021 года представила программное обеспечение MIUI 13, а также специальные версии прошивки для планшетных компьютеров, телевизоров, умных дисплеев и сгибаемого смартфона Xiaomi MIX FOLD. Оболочки называются MIUI 13 Pad, MIUI TV, MIUI Home и MIUI Fold соответственно.

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Производитель опубликовал официальный график, согласно которому он планирует обновлять свои устройства. Пока что компания намерена выпустить апдейт для небольшого количества гаджетов, а точнее для двух планшетных компьютеров, трёх умных экранов, восьми телевизоров одного сгибаемого смартфона.

Вчера, 29 декабря, планшеты Xiaomi Pad 5 и Xiaomi Pad 5 Pro получили обновление MIUI 13 Pad Beta. Тестовая версия будет распространяться в течение нескольких недель. Стабильная сборка ожидается во второй половине следующего месяца. Она принесёт оптимизацию более чем трёх тысяч приложений, а также добавит возможность изменять размер окон и перемещать программы.

На конец января 2022 года также намечен выпуск программного обеспечения MIUI Home для трёх умных дисплеем. Речь о Xiaomi XiaoAI Touchspeaker 8 и Redmi XiaoAI Touchspeaker 8 / 8 Pro. Обновление превращает устройство в центр управления девайсами умного дома Mi Home.

На конец первого квартала следующего года китайская компания Xiaomi запланировала выпуск обновления MIUI TV для восьми телевизоров. Производитель обновит 86-дюймовую и 98-дюймовую модели Redmi MSX, а также про три телевизора линеек Xiaomi Mi TV ES 2022 и Redmi Smart TV X 2022. Они включают панели диагональю 55 дюймов, 65 дюймов и 75 дюймов соответственно.

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Наконец, для Xiaomi MIX FOLD будет выпущен апдейт программного обеспечения MIUI Fold вместо MIUI 13. Обновление ожидается в начале апреля следующего года. Чем оно будет отличаться от обычной прошивки MIUI 13, китайская компания так и не уточнила на презентации.