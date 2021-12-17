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Китайская компания OnePlus готовит к презентации смартфон среднего класса, который будет называться OnePlus Nord 2 CE. Пока что он во всех утечках проходит под кодовым названием Ivan. Презентация ожидается в начале следующего года, но все технические характеристики уже известны.

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Модель получит 6-нанометровую однокристальную систему Dimensity 900 с поддержкой сотовых связи пятого поколения. Мобильный процессор будет дополнен 6-12 ГБ оперативной памяти, в то время как вместимость встроенного флеш-накопителя составит 128 ГБ или 256 ГБ в зависимости от модификации.

OnePlus Nord 2 CE будет комплектоваться 6,4-дюймовым дисплеем AMOLED с поддержкой частоты обновления изображения 90 Гц и разрешением Full HD+. В экран будет встроен оптический биометрический датчик. Модель уже засветилась на качественных рендерах, которые раскрыли дизайн будущей новинки.

Спереди можем видеть плоскую панель с отверстием в левом верхнем углу под фронтальную камеру на 16 МП. Сзади располагается площадка основной камеры в стиле последних моделей vivo iQOO. В двух больших модулях установлены сенсоры на 64 МП и 8 МП, дополненные широкоугольной и ультра-широкоугольной оптикой соответственно. Справа от них можно заметить небольшое отверстие, в котором установлен 2-мегапиксельный датчик изображения для макросъёмки.

OnePlus Nord 2 CE обзаведётся аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч с 65-ваттной быстрой зарядкой по проводу и поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 12, которая будет дополнена оболочкой OxygenOS 12. Смартфон получит пластиковый каркас со стеклом сзади и спереди. При этом модель останется без фирменного переключателя Alert Slider, стереофонических динамиков и разъёма для подключения проводных наушников.

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Ближайшее мероприятие китайской компании состоится в начале января в рамках выставки Consumer Electronics Showcase 2022. Возможно, именно на CES 2022 будет представлен OnePlus Nord 2 CE. Ожидается, что модель поступит в продажу по цене от 320 долларов.

#oneplus
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