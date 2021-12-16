Модель может появиться на рынке как Redmi K50 Gaming или Gaming Pro.

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Китайская компания Xiaomi официально заявила, что следующий игровой смартфон бренда Redmi будет оборудован первой в мире 4-нанометровой однокристальной системой. Презентация ожидается уже через 1-2 месяца.

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Речь идёт о модели семейства Redmi K50, которая на рынке может появиться как Redmi K50 Gaming или Redmi K50 Gaming Pro. В любом случае она будет оборудована однокристальной с системой Dimensity 9000. Это официально подтвердила и китайская компания Xiaomi и тайваньский чипмейкер MediaTek.

Всего в рамках серии Redmi K следующего поколения производитель планирует выпустить сразу четыре смартфона, которые будут представлять верхний ценовой сегмент. Так, мы увидим вместе с Redmi K50 Gaming / Gaming Pro обычную модель Redmi K50 и версию Pro. Они будут оборудованы 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 870 и 4-нанометровой платформой Snapdragon 8 Gen1 соответственно.

Кроме того, семейство нового поколения будет включать ещё одну игровую модель. Коммерческое название пока что не уточняется, а нести на борту она будет новую однокристальную систему MediaTek Dimensity 7000.

Что до героя заметки, помимо Dimensity 9000 ему обещают дисплей на органических светодиодах с поддержкой частоты обновления 144 Гц и разрешение Full HD+. Сканер отпечатков пальцев расположится на правой стороне корпуса вместе с кнопкой регулировки громкости и механическими триггерами, которые являются фишкой большинства игровых смартфонов.

В Xiaomi Redmi K50 Gaming мы увидим 108-мегапиксельную основную камеру, ультра-широкоугольный модуль на 13 МП, телеобъектив с разрешением 8 МП и 2-мегапиксельный датчик изображения для макросъёмки или размытия глубины резкости. Больше информации о грядущей новинке пока нет.

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Все четыре модификации Xiaomi Redmi K50 будут представлены в первой половине первого квартала 2022 года. Они поступят в продажу с предустановленной фирменной прошивкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 12. О ценах пока информации нет, но можно предположить, что версия Pro на процессоре Snapdragon 8 Gen1 будет стоить менее 500 долларов, так как станет самым доступных смартфонов в мире на топовой однокристальной системе Qualcomm.