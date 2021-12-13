Китайская компания Huawei подготовила программное обеспечение EMUI 12 к российскому дебюту. Производитель всё же решил обновить прошивку EMUI для глобального рынка вместо выпуска проприетарной операционной системы HarmonyOS 2.0.
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В России Huawei планирует выпустить стабильную версию программного обеспечения EMUI 12 для девяти смартфонов разных ценовых категорий в рамках первой волны распространения обновления. Все желающие смогут до конца этой недели подать заявку на участие в программе бета-тестирования.
EMUI 12 приносит ряд обновлений по части дизайна. Кроме того, оболочка упрощает взаимодействие смартфонов с ноутбуками Huawei и повышает безопасности системы. На какой версии операционной системы построена прошивка, пока что не уточняется.
В России EMUI 12 Beta будет доступна для флагманских смартфонов серии Huawei P предпоследнего поколения. Речь идёт о Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+. Это последние модели линейки, которые продавались в России официально.
Все три смартфона оборудованы 5-нанометровой однокристальной системой Kirin 990 5G. Версия Pro+ является одним из немногих телефонов в мире, камера которой может похвастаться двумя перископическими телеобъективами максимальной кратностью зума 10x.
Также прошивка будет доступна для флагманов предыдущих поколений Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20 и Huawei Mate 20 Pro. Все четыре смартфона несут на борту 7-нанометровый мобильный процессор Kirin 980, дебютировавший осенью 2018 года. Напомним, Huawei P30 Pro – первый флагман с перископическим телефотомодулем с 5-кратным оптическим масштабирование без потери качества.
Кроме того, китайская компания планирует выпустить стабильную версию программного обеспечения EMUI 12 для относительно доступных моделей Huawei P40 Lite и nova 5T на базе мобильных процессором Kirin 810 и Kirin 980 соответственно.
Тестирование оболочки EMUI 12 в России начнётся в следующий понедельник, 20 декабря 2021 года. Подать заявку можно до 18 декабря. Стабильная версия программного обеспечения ожидается в 2022 году.
Напомним, что в Европе китайская компания уже начала рассылать EMUI 12. Обновление получили флагманские модели Huawei P30 и Huawei P30 Pro. Размер апдейта составляет 5,5 ГБ. Чтобы проверить наличие обновления, нужно открыть настройки, перейти в раздел «Система и обновления» и открыть вкладку «Обновление ПО». Далее нужно нажать кнопку «Проверить наличие обновлений». Более действенные способ получить EMUI 12 быстрее – проверить наличие апдейта не в настройках, а в приложении HiCare («Поддержка»).