Продажи наушников уже стартовали.

Китайская компания Honor представила в России полностью беспроводные наушники под названием Honor Choice Earbuds X. Новинка может похвастаться длительным временем автономной работы, активным подавлением шумов и качественным звуком.

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Синхронизация со смартфонами выполняется по протоколу Bluetooth 5.2. Время автономной работы на одном заряде Honor Choice Earbuds X составляет 6 часов в режиме воспроизведения музыки. Если же подзаряжать устройство с помощью футляра, суммарное время автономной работы увеличивается почти в пять раз, до 28 часов.

Новинка представляет собой внутриканальные наушники и может похвастаться комфортной посадкой. Масса каждого независимого модуля составляет 4,3 грамма, а длина составляет 3,3 см. Модель получила поддержку сенсорного управления для регулировки воспроизведения музыки. Также заявлено голосовое управление.

Корпус Honor Choice Earbuds X защищён от воды и пыли по стандарту IPX4. Это означает, что модель не боится капель дождь, брызг и пота. Внутри каждого независимого модуля установлены два микрофона и 12-миллиметровый драйвер с биодиафрагмой.

Сдвоенные микрофоны могут подавлять шумы во время разговоров. В это процессе также участвую алгоритмы искусственного интеллекта. За стабильное соединение во время игр отвечает технология Surface Acoustic Wave (SAW). И в завершение отметим поддержку игрового режима, при активации которого снижается задержка. Для запуска игрового режима нужно на 3 секунды зажать оба наушника.

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Honor Choice Earbuds X уже поступили в продажу на российском рынке. Полностью беспроводные наушники доступны в цветовых вариантах «Ледяной белый» и «Полночный чёрный». Продажи стартовали 10 декабря 2021 года. Рекомендованная производителем стоимость наушников составила 2 990 рублей.