Анонс ожидается в начале 2022 года.

Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Китайская компания Xiaomi готовит к презентации смартфон среднебюджетного класса Redmi Note 11 на глобальном рынке. Модель дебютировала в Поднебесной в конце октября этого года и поступила в продажу в первый день ноября. Международная версия смартфона будет немного отличаться от китайского варианта.

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Модель обзаведётся 90-герцевой матрицей, выполненной по технологии IPS. Диагональ жидкокристаллической панели составит 6,6 дюйма. Разрешение – Full HD+. Сканер отпечатков пальцев расположится на правом торце, а корпус сможет похвастаться защитой от воды класса IP53.

Ключевым отличием глобальной версии Xiaomi Redmi Note 11 от китайского варианта станет однокристальная система. По предварительной информации, смартфон будет оборудован новым мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 695, а не Dimensity 810, то есть поддержка сотовых сетей пятого поколения сохранится.

В грядущей новинке мы увидим сдвоенную основную камеру разрешением 50 МП + 8 МП без сенсоров для макросъёмки и портретного режима. Фронтальная камера получит 16-мегапиксельный датчик изображения и поддержку технологии распознавания лиц.

Xiaomi Redmi Note 11 обзаведётся аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч. Мощность быстрой зарядки составит 33 Вт. В арсенал смартфона войдут стереофонические динамики, инфракрасный порт, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, модель GPS и разъём для подключения проводных наушников.

Китайская версия модели не может похвастаться поддержкой технологии Near Field Communication. В модификации для глобального рынка NFC всё же ожидается. На рынке смартфон появится с предустановленной прошивкой MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11.

Устройство имеет модельный номер 2201117TG. Символ G означает, что модель будет продаваться на глобальном рынке. Дата презентации и стоимость смартфона пока что не уточняются. Презентация ожидается в начале следующего года.

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Напомним, китайская версия Xiaomi Redmi Note 11 доступна в модификациях с 4-8 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128-256 ГБ. Базовая версия стоит 185 долларов, а топовая – 265 долларов. Также доступны конфигурации по цене 205 долларов и 235 долларов. Естественно, глобальная версия будет стоить намного дороже.