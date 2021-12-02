Обновление на этом этапе распространялось на смартфоны, анонсированные в 2016, 2017 и 2018 годах.

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Китайская компания Huawei выпустила программное обеспечение HarmonyOS 2.0 для тринадцати очень старых смартфонов. Апдейтом обзавелось четыре модели бренда Honor. Обновление на этом этапе распространялось на смартфоны, анонсированные в 2016, 2017 и 2018 годах.

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Пойдём в хронологическом порядке. HarmonyOS 2.0 теперь доступна для трёх моделей 2016 года выпуска. Замена EMUI с Android вышла на флагманские смартфоны пятилетней давности семейства Huawei Mate 9. Вместе с одноимённым стандартным изданием обновление выпустила на версию Pro и люксовый вариант Porsche Design. Все три смартфона оснащаются 16-нанометровым на тот момент флагманским мобильным процессором Kirin 960.

Также производитель из Шэньчжэня обновил три модели 2017 года выпуска. В их число вошли флагманы Huawei P10 и Huawei P10 Plus. Они тоже оснащаются однокристальной системой Kirin 960. Третья модель четырёхлетней давности, обзавёдшаяся апдейтом, называется Huawei nova 2s. Она не представляет флагманский сегмент, хоть и оснащается процессором Kirin 960.

Наконец, среди смартфонов 2018 года выпуска операционной системой HarmonyOS 2.0 теперь могут похвастаться тоже три устройств. Во-первых, Huawei Enjoy 9 Plus на 12-нанометровом чипе Kirin 710. Во-вторых, Huawei nova 3i с той же самой однокристальной системой под капотом. В-третьих, обычный Huawei nova 3, который работает на базе мобильной платформы Kirin 970. К слову, это топовая 10-нанометровая SoC, но сам смартфон флагманом не является.

Теперь что касается решений бренда Honor. Стабильной версией операционной системы HarmonyOS 2.0 обзавелись четыре девайса, анонсированных в 2017 и 2018 года. В первом случае это Honor 9 и Honor View 9, он же V9. Они несут на борту чипсет Kirin 960. Во втором случае – Honor Note 10 и Honor Play. Оба оборудованы Kirin 970, и не являются флагманами, как и в случае с Huawei nova 3.

Отдельно отметим, что компания Huawei выпустила программное обеспечение HarmonyOS 2.0 для шести планшетных компьютеров. В их число вошли три версии Huawei MediaPad M5, а также Huawei Enjoy Tab 2, Honor Pad 6 10.6” и Honor Pad X6.

Декабрь 2021 года производитель начал весьма активно. Он выпустил тестовую сборку операционной системы для смартфона Huawei nova 8 SE Vitality Edition и для следующих планшетов: Huawei MediaPad M5 Lite 10.1” / 8”, Huawei Enjoy Tab 10.1” и Honor Pad 5 10.1” / 8”.