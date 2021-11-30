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Компания Transsion вывела на российский рынок сразу три новых смартфона под брендом Tecno Mobile. Они называются Tecno Camon 18, Camon 18P и Camon 18 Premier. Цены стартует с отметки 14 990 рублей, а самая дорогая модель стоит 27 990 рублей.

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Начнём со стандартного издания. Tecno Camon 18 оборудован процессором Helio G88, который используется в Xiaomi Redmi 10. В арсенал новинки входит IPS-дисплей диагональю 6,8 дюйма с поддержкой частоты изображения 90 Гц, разрешением Full HD+ и вырезом под фронтальную 16-мегапиксельную камеру. Сенсор для распознавания отпечатка пальца находится на правом торце.

На тыльной стороне смартфона установлено три оптических модулей. Разрешение составляет 48 МП + 2 МП + 2 МП. Подсистема питания в новинке представлена аккумулятором на 5000 мА*ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт.

Продвинутая модель называется Tecno Camon 18P. В ней используется более мощный чипсет Helio G96. Экран отличается лишь повышенной до 120 Гц частотой обновления изображения 120 Гц. Фронтальная камера осталась 16-мегапкисельной, а сзади появился ультра-широкоугольный модуль на 13 МП. Мощность быстрой зарядки выросла до 33 Вт.

Tecno Camon 18 Premier позиционируется компанией как доступный камерофон. В основной камере установлены модули на 64 МП, 12 МП и 8 МП. Последний может похвастаться перископической оптикой. Кратность оптического зума составляет 5x, а программного – 60x.

Сердцем смартфона тоже стал мобильный процессор Helio G96. Экран AMOLED имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, диагональ 6,67 дюйма, разрешение FHD+ и отверстие для 32-мегапиксельной камеры. Вопросами питания занимается батарея ёмкостью 4750 мА*ч с 33-ваттной зарядкой по проводу.

Все новинки оснащаются модемом LTE и работают с Android 11. Поверх установлена оболочка HiOS. В скором времени смартфоны обновятся до Android 12. Из общего также отметим адаптеры беспроводной связи Bluetooth 5.0, Wi-Fi с частотой 5 ГГц и NFC.

Tecno Camon 18 и Camon 18P получили 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Они доступны в расцветках «Белая керамика», «Сумрачный серый» и «Пурпурный ирис». Стоимость составила 16 990 рублей и 19 990 рублей соответственно. Обе модели на старте продаж доступны со скидкой 2 000 рублей.

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Tecno Camon 18 Premier компания оценила в 27 990 рублей. Старшая из новинок получила 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. К старту продаж производитель подготовил скидку в размере 3 000 рублей. Покупателям доступны цвета «Бескрайнее небо» и «Полярная ночь». Специальное предложение действует до 10 января 2022 года.