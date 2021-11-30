В России обновление вышло на семь смартфонов.

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Китайская компания Xiaomi в течение прошлой недели обновила программное обеспечение MIUI в 20 смартфонах, включая модели Redmi и POCO. Стабильная версия прошивки вышла и в России, но в первую очередь производитель уже в который раз уделил внимание азиатскому региону.

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Глобальная прошивка MIUI 12.5 с операционной системой Android 11 стала доступна за неделю лишь для трёх смартфонов. Обновили Xiaomi Mi 11i с процессором Snapdragon 888, а также POCO F2 Pro и POCO X3 NFC на однокристальных система Snapdragon 865 и Snapdragon 732G соответственно. Первая модель вышла минувшей весной, а два других устройства появились в 2020 году.

Для Xiaomi Mi 11i, POCO X3 NFC и POCO F2 Pro стала доступна и европейская глобальная прошивка MIUI 12.5. Всего в Европе компании обновила шесть моделей за неделю. Помимо троицы вышеупомянутых доступных флагманов свежая версия программного обеспечения вышла для весенней новинки Xiaomi 11 Lite 5G NE на Snapdragon 778G, для прошлогоднего флагмана Xiaomi Mi 10 на Snapdragon 865 и для бюджетника 2020 года Redmi Note 10 с чипсетом Snapdragon 675.

В Азии китайская компания обновила софт в девяти смартфонах разных ценовых категорий. В их число вошёл флагман 2018 года Xiaomi Mi 8 UD на процессоре Snapdragon 845. Также апдейт вышел для Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, POCO X3 Pro, POCO X3, POCO X3 GT, Redmi Note 9 Pro, Redi 9 и Redmi Note 8 Pro.

Завершаем заметку перечнем смартфонов, которые за неделю обзавелись стабильной версией программного обеспечения с операционной системой Android 11, в России. На рынке Российской Федерации продаётся меньше моделей, чем в Европе, но обновила за семь дней компания больше устройств. А именно семь.

Флагман Xiaomi Mi 10 и бюджетник Redmi Note 10 получил европейскую сборку MIUI 12.5 не только в Европе, но и в России. Апдейт также прилетел на Redmi Note 10T (к слову, сегодня состоялась премьера Redmi Note 11T), Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro и POCO M 5G.

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Новая версия программного обеспечения MIUI 12.5 обошлась без важных новшеств. Актуальная сборка прошивки повысила стабильность работы системы и устранила мелкие баги. Что интересно, о серьёзных ошибках оболочки уже давно не было информации.