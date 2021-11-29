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Сгибаемый смартфон OPPO Find N получит Snapdragon 888, две камеры на 50 МП и 65-Вт зарядку
Сгибаемый экран будет иметь диагональ 8" и частоту обновления 120 Гц.
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Китайская компания OPPO в прошлом году анонсировала концептуальный смартфон с раздвижным дисплеем и пообещала выйти на рынок складных устройств. До сих пор в её ассортименте при этом нет ни одной модели, оснащённой сгибаемым дисплеем. Но уже скоро такой девайс может появиться. А называться он будет OPPO Find N, запустив одноимённую линейку.

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Грядущая новинка будет выполнена в форм-факторе Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X и Xiaomi Mi MIX FOLD. По примеру конкурентов, модель будет оборудована двумя дисплеями: дополнительным размером 6,5 дюйма и основным диагональю 8 дюймов. Разрешение первого составит 1080 точек по узкой стороне, а второго – 2K. Информация об этом пришла из Китая, а что китайцы имеют в виду под термином 2K, сложно угадать. Это может быть, как 2999 точек, таки и 2000 точек по длинной стороне. Но чаще всего китайцы называют 2K разрешение 2560 x 1440 пикселей, более известное как Quad HD.

Оба дисплея будут построены на базе активной матрицы на органических светодиодах. Что интересно, поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц обзаведётся только сгибаемая панель. В ней же будет установлена фронтальная 32-мегапиксельная камера.

За счёт дополнительного экрана на тыльной стороне пользователи смогут делать селфи на основную камеру. В её состав войдут ультра-широкоугольный и широкоугольный модули разрешением 50 МП, компанию которым составит 13-мегапиксельный телеобъектив с перископической оптикой и 5-кратным оптическим увеличением.

Ёмкость встроенной батареи в OPPO Find N составит 4500 мА*ч, а мощность быстрой проводной и беспроводной зарядки – 65 Вт и 50 Вт соответственно. Аппаратная платформа будет построена вокруг 5-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 888, дополненного оперативной памятью LPDDR5 и встроенным флеш-накопителем типа UFS 3.1.

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Стоимость и дата анонса OPPO Find N пока что не уточняется. Напомним, самым дешёвым сгибаемым смартфоном в этом форм-факторе является Xiaomi Mi MIX FOLD. Его рекомендованная стоимость составляет 1 500 долларов в начальной модификации, хотя ещё несколько недель назад на распродаже 11.11 в Китае купить модель можно было по цене порядка 1 000 долларов.

#oppo
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