Будет ещё и четвёртая модель, но бюджетная.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Китайская компания Nubia присоединится к ряду других производителей и тоже представит несколько флагманских смартфонов на базе мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 8Gx Gen1. Две из трёх будущих новинок выйдут под брендом Red Magic.

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Игровые флагманы имеют модельные номера NX679J и NX709J. На рынке они появятся с коммерческими названиями Red Magic 7 и Red Magic 7 Pro соответственно. Как видим, у китайской компании нет планов закрывать серию геймерских смартфонов с агрессивным дизайном для любителей мобильного гейминга.

Третий флагман на мобильном процессоре Snapdragon 8Gx Gen1 – Nubia Z40. Это уже будет модель в более традиционном дизайне. Напомним, Nubia Z20 отличался наличие второго дисплея на тыльной стороне, а главной фишкой Nubia Z30 Pro стала Quad-камера с тремя датчика изображения на 64 МП и 8-мегапиксельным перископическим телеобъективом кратностью 5x.

Чем ещё смогут похвастаться будущие новинки компании Nubia помимо флагманской однокристальной системы, пока что не уточняется. Но уже точно известно, что на начало 2022 года производитель запланировал ещё одну премьеру – Nubia M2 Play. Что интересно, смартфон с таким названием уже существует. Он был представлен в 2017 году и стал представителем бюджетного класса, получив мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 435.

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В завершение добавим, что флагманы Red Magic 7 и Red Magic 7 Pro поступят в продажу с предустановленным программным обеспечением Redmagic UI нового поколения, а Nubia Z30 получит фирменную прошивку Nubia UI. ПО будет построено на базе операционной системы Android 12. Что до Nubia M2 Play, не исключено, что эта модель появится с одиннадцатой ревизией «зелёного робота».