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Вслед за Xiaomi 11T Pro китайская компания представила более скромную модель. Вторая новинка производителя называется просто Xiaomi 11T. Смартфон имеет немало общего с версией Pro, но отличия сделали её на 100 евро дешевле.

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Для начала отметим, что обе новинки оборудованы основной камерой разрешением 108 Мп + 8 Мп + 5 Мп и 16-мегапиксельным фронтальным селфи-модулем. Набор проводных и беспроводных интерфейсов тоже идентичный – NFC, Wi-Fi 6, USB-C, Bluetooth, ИК-излучатель. Сканер отпечатков пальцев тоже располагается на правом торце корпуса.

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Из несущественных отличий стоит отметить отсутствие упоминания компании Harman / Kardon, когда речь заходит о стереофонических динамиках. Экран остался без поддержки Dolby Vision, но это хватило для того, что DisplayMate не дали ему оценку A+. При этом другие параметры панели не поменялись – 6,67 дюйма, AMOLED с поддержкой 120 Гц и HDR10+.

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Главное отличие Xiaomi 11T от версии Pro заключается в модели мобильного процессора. Вместо 5-нанометровой SoC Snapdragon 888 используется 6-нанометровая однокристальная система Dimensity 1200 Ultra. Она дополняется только 8 ГБ оперативной памяти вне зависимости от модификации. Вариант с 12 ГБ не предусмотрен. Вместимость накопителя тоже составляет 128 ГБ или 256 ГБ, как у старшего брата.

Ещё один даунгрейд в сравнении с вариантом Pro – отсутствие 120-ваттной быстрой зарядки. Её мощность урезали до 67 Вт. Чтобы зарядить аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч, пользователям потребуется уже на 17 минут, а чуть более получаса.

Xiaomi 11T тоже появится на рынке в расцветках Meteorite Gray, Moonlight White, Celestial Blue. В продажу он поступит с предустановленной операционной системой Android 11 в основе оболочки MIUI 12.5. Рекомендованная производителем стоимость в зависимости от модификации составила 499 евро или 549 евро.