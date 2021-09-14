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Южнокорейская компания Samsung по неизвестным причинам вынуждена отложить распространение программного обеспечения One UI 4.0 на базе операционной системы Android 12. Пользователи из Южной Кореи и Европы должны были начать получать тестовую сборку прошивки ещё в конце прошлой неделе. Представитель компании извинился перед всеми, кто ждал апдейт.

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Samsung представила оболочку One UI 3.1 в начале этого года вместе с флагманами текущего поколения Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. В прошлом месяце компания анонсировала сборку One UI 3.1.1 вместе со сгибаемыми смартфонами Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3. Обе версии построены на базе операционной системы Android 11.

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9 сентября пользователи должны были получить бета-версию программного обеспечения One UI 4.0 вместе с Android 12 Beta. По слухам, компания отложила релиз тестовой сборки на конец текущего месяца. Первыми её тоже получат модели флагманского семейства Samsung Galaxy S21.

Программа по тестированию Android 12 с One UI 4.0 будет оперативно расширена. Вслед за январскими новинками в неё будут добавлены флагманские смартфоны 2020 года. Речь о моделях Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra, а также Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra.

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До конца года все восемь флагманов двух последних поколений получат стабильное программное обеспечение One UI 4.0 на Android 12. Релиз финальной сборки «зелёного робота» намечен на начало следующего месяца. Из коробки первым свежей версией ПО обзаведутся уже смартфоны следующего поколения семейства Samsung Galaxy S22.