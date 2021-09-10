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Компания Xiaomi в конце первого квартала 2021 года представила смартфоны Mi 11 Lite 4G и 5G. Обе модели дебютировали в Европе, а сейчас производитель готовит к анонсу третью версию. Она тоже получит поддержку сотовых сетей пятого поколения, а называться будет Xiaomi Mi 11 Lite NE или просто Xiaomi 11 Lite NE.

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Грядущая новинка обзаведётся однокристальной системой Snapdragon 778G, которая выполняется по нормам 6-нанометровой технологии. За автономность смартфона будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 4250 мА*ч с 33-ваттной зарядкой по проводу.

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Xiaomi Mi 11 Lite NE получит тройную основную камеру разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Смартфон останется без телеобъектива и оптической стабилизации изображения, а для любителей селфи будет предусмотрена фронталка на 20 Мп.

В грядущей новинке мы увидим панель Super AMOLED формата FHD+. Диагональ составит 6,55 дюйма. Дисплей сможет похвастаться поддержкой HDR10+ и частотой обновления 90 Гц. Максимальная яркость составит 800 нит, а разрешение – 2400 x 1080 точек. Матрицу будет прикрывать стекло Gorilla Glass шестого поколения.

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Из прочего отметим корпус с защитой от воды по стандарту IP53, стереофонические динамики, NFC и набор основных проводных / беспроводных интерфейсов, кроме разъёма для наушников. В продаже смартфон появится прошивкой MIUI 12.5 (возможно, Enhanced Edition) на базе операционной системы Android 11.

Xiaomi Mi 11 Lite NE будет доступен в модификациях с 6-8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 64-256 ГБ. Пока что известна только стоимость базовой версии с 6 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 64 ГБ – 329 евро. Напомним, Xiaomi Mi 11 Lite 4G поступил на рынок по цене от 279 евро, тогда как версию с поддержкой 5G оценили в 399 евро в начальной комплектации.

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Смартфон будет анонсирован 15 сентября 2021 года. Вместе с ним компания покажет флагманские модели Xiaomi 11T и 11T Pro. Также презентуют Xiaomi Mi 11 Lite 5G на Snapdragon 780G в новой расцветке корпуса и европейскую версию планшетного компьютера Xiaomi Mi Pad 5 (или просто Xiaomi Pad 5). Он будет стоить 399 евро.