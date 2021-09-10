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Новая версия Xiaomi Mi 11 Lite 5G будет стоить от 329 евро

Анонс запланирован на 15 сентября.
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Компания Xiaomi в конце первого квартала 2021 года представила смартфоны Mi 11 Lite 4G и 5G. Обе модели дебютировали в Европе, а сейчас производитель готовит к анонсу третью версию. Она тоже получит поддержку сотовых сетей пятого поколения, а называться будет Xiaomi Mi 11 Lite NE или просто Xiaomi 11 Lite NE.

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Грядущая новинка обзаведётся однокристальной системой Snapdragon 778G, которая выполняется по нормам 6-нанометровой технологии. За автономность смартфона будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 4250 мА*ч с 33-ваттной зарядкой по проводу.

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Xiaomi Mi 11 Lite NE получит тройную основную камеру разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Смартфон останется без телеобъектива и оптической стабилизации изображения, а для любителей селфи будет предусмотрена фронталка на 20 Мп.

В грядущей новинке мы увидим панель Super AMOLED формата FHD+. Диагональ составит 6,55 дюйма. Дисплей сможет похвастаться поддержкой HDR10+ и частотой обновления 90 Гц. Максимальная яркость составит 800 нит, а разрешение – 2400 x 1080 точек. Матрицу будет прикрывать стекло Gorilla Glass шестого поколения.

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Из прочего отметим корпус с защитой от воды по стандарту IP53, стереофонические динамики, NFC и набор основных проводных / беспроводных интерфейсов, кроме разъёма для наушников. В продаже смартфон появится прошивкой MIUI 12.5 (возможно, Enhanced Edition) на базе операционной системы Android 11.

Xiaomi Mi 11 Lite NE будет доступен в модификациях с 6-8 ГБ оперативной памяти и встроенным флеш-накопителем вместимостью 64-256 ГБ. Пока что известна только стоимость базовой версии с 6 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 64 ГБ – 329 евро. Напомним, Xiaomi Mi 11 Lite 4G поступил на рынок по цене от 279 евро, тогда как версию с поддержкой 5G оценили в 399 евро в начальной комплектации.

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Смартфон будет анонсирован 15 сентября 2021 года. Вместе с ним компания покажет флагманские модели Xiaomi 11T и 11T Pro. Также презентуют Xiaomi Mi 11 Lite 5G на Snapdragon 780G в новой расцветке корпуса и европейскую версию планшетного компьютера Xiaomi Mi Pad 5 (или просто Xiaomi Pad 5). Он будет стоить 399 евро.

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ev_rus
15:16
А что разве ссд и моник например 2к/144гц сейчас столько стоят, что являются мерилом богатой жизни, трамвайный чудак?
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nax
15:14
Да, смешно получилось. NVIDIA и AMD просрали два года со своими бета-тестами ненужных лучей, превращающих игру в слайд-шоу.
Обновленные видеокарты Geforce RTX 30 выйдут в январе, а RTX 40 в 4-м квартале 2022 года
BOBKOC
15:13
а по методе не мутил? ну т.е сохранил биос на макс частоте(3659 например+мрc_фастбут и прочее а ля RTL&IOL) и потом в нём(с помощью кофе) поменять микрокод и прошится.
Исследование влияния ревизии микрокода CPU на разгон памяти
Евгений Новиков
15:13
Так выкупа партиями уже нет. Если взять как пример днс, ведь только там хоть что-то продавали по рек. цене(не считая FE, которых было очень мало). Вон они отчеты с последних волн выкладывали, из сотен...
Обновленные видеокарты Geforce RTX 30 выйдут в январе, а RTX 40 в 4-м квартале 2022 года
SerGee
15:11
1080ТИ парулетсижуинежужжжу, хрень 3060/3070/3080/3090 - ушлепкам по таким ценам посидим до спада криптобезумия
Radeon RX 6600 XT возвращается в магазины РФ – цена выросла на 16 000 р, а количество ограничено
X-Hunter777
15:11
Zystax 2 ssd у вас есть. Слабо в разных raid-режимах тест сделать ? Для всех. Общеизвестно, что это не имеет смысла. Но для Zystax может иметь значение :-)
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Manager
15:10
Что такое Kabini?
Обзор сетевого хранилища Synology DiskStation DS220j
nax
15:10
Большая часть игроков не пойдёт туда по причине инпут лага и гигантского пинга.
Обновленные видеокарты Geforce RTX 30 выйдут в январе, а RTX 40 в 4-м квартале 2022 года
nax
15:09
Не думаю так. Производительность чипов уже начинает упираться в физические пределы атомов вещества. Каждое следующее "выжимание лимона" стоит дороже предудущего. Закон Мура уже не работает. Что-то мне...
Обновленные видеокарты Geforce RTX 30 выйдут в январе, а RTX 40 в 4-м квартале 2022 года
Simon Crebbs
15:08
Апофеоз пижонства. Ну я понимаю, если такие системы нужны для профессиональной работы с графикой и видео, но если для игр.... Тогда это уровень "не-знаю-куда-девать-деньги-нажитые-непосильным-трудом-п...
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