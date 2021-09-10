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Американский гигант Amazon расширил ассортимент умных телевизоров ещё в общей сложности восемью новинками, которые вышли в рамках двух линеек. Более доступные модели называются Amazon Fire TV 4. Ступенькой выше расположились панели Fire TV Omni. С них и начнём.

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Серия включает пять телевизоров с диагональю 43 дюйма, 50 дюймов, 55 дюймов, 65 дюймов и 75 дюймов. Две последние модели стали единственными новинками, которые могут похвастаться поддержкой Dolby Vision HDR. Ко всем телевизорам можно подключать колонки Amazon Echo.

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Производитель заявляет поддержку Dolby Digital Plus, Amazon Alex и веб-камер. Телевизор распознаёт голосовые команды, поэтому пользователь может обойтись без пульта дистанционного управления. При желании микрофоны можно отключить.

Amazon Fire TV 4 доступны в трёх размерах: 43 дюйма, 50 дюймов и 55 дюймов. Они могут похвастать поддержкой HLG и HDR10, а вот веб-камеру для видеосвязи подключить нельзя. Взаимодействовать с голосовым помощником Alexa можно, но для того, чтобы включить телевизор, придётся использовать пульт ДУ.

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Теперь что касается цен. 43-дюймовая модель Amazon Fire TV 4 стоит 370 долларов. За 50-дюймовый телевизор нужно заплатить больше на 100 долларов, в то время как 55-дюймовую панель американская компания оценила в 520 долларов.

Amazon Fire TV Omni с идентичными размерами оказались ненамного дороже. Их стоимость составила 410 долларов, 510 долларов и 560 долларов соответственно. А вот за 65-дюймовую модель придётся заплатить уже 830 долларов. Топовая версия диагональю 75 дюймов оценена в 1 100 долларов. Старт продаж новинок запланирован на октябрь 2021 года.