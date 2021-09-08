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Компания Xiaomi активнее других производителей тестирует программного обеспечение Android 12. Операционная система всё ещё находится на стадии бета-версии. Недавно Google выпустила Android 12 Beta 4.1. Несмотря на желание американской компании закончиться тестирование четвёртой бета-версией, в этом месяце нас ждёт ещё и Beta 5.

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Тестовая сборка операционной системы Android 12 уже доступна для двух дюжин смартфонов китайской компании Xiaomi. Причём обновление программного обеспечения MIUI 12.5 пришло не только на топовые модели двух последних лет. Android 12 уже могут опробовать даже владельцы бюджетника Redmi Note 8, но только издания 2021 года. Вышедшая в 2019 году оригинальная модель останется работать на Android 11. Но и это хорошо, ведь в продаже она появилась с девятой ревизией «зелёного робота».

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Из относительно доступных смартфонов также стоит отметить Xiaomi Redmi K30S, Xiaomi Mi 11X, Redmi K40, POCO F3 и POCO X3 Pro. Также в список попали более дорогие Xiaomi Mi 11i, Xiaomi Mi 11X Pro, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Pro+, POCO F2 Pro, Redmi K30 Pro и версия Zoom Edition.

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Флагманские смартфоны двух последних поколений в полном составе работают на базе операционной системы Android 12. Тестовая прошивка доступна для Xiaomi Mi 10 / Mi 10S / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro и Xiaomi Mi 11 / Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra.

Подключать к тестированию более доступные смартфоны вроде Xiaomi Mi 10 Lite или Xiaomi Mi 11 Lite китайская компания пока что не планирует. А вот на планшетных компьютерах Xiaomi Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro испытания идут полным ходом. Напомним, они работают на базе программного обеспечения MIUI for Pad. Это почти обычная MIUI 12.5, но с расширенными функциями, разработанными специально для устройств с большим дисплеем.

Первым стабильную прошивку MIUI 12.5 на Android 12 получат китайские владельцы флагманских смартфонов семейств Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 11. Потом уже обновление начнёт выходить для этих же моделей, но которые продаются за пределами Поднебесной и работают на глобальной, индийской, европейской, российской и других версиях программного обеспечения. Релиз стабильной сборки ожидается в начале следующего месяца.