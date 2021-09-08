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Первым государством, которое узаконило Bitcoin в качестве платёжного средства, стал Сальвадор. Об этом сообщил президент Найид Букеле на своей официальной странице в Twitter. Но с внедрением цифровой валюты дела обстоят не лучшим образом, что привело к падению стоимости Bitcoin.

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Почти всю осень цена главной цифровой валюты мира находилась на отметке 50 000 долларов за монету. В некоторые моменты курс даже подбирался к 53 000 долларов, чего не наблюдалось с весны текущего года. Однако, вчера, 7 сентября 2021 года, Bitcoin хватило часа на то, чтобы подешеветь сразу на 6 000 долларов.

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В 17:09 МСК стоимость одной монеты составляла примерно 50 600 долларов. Уже через час курс обрушился до 44 600 долларов, по данным CoinMarketCap. Эксперты отмечают, что именно проблемы с внедрением Bitcoin в Сальвадоре и стали причиной сильного падения цены.

Президент страны заявил о покупке 400 BTC, что на тот момент было эквивалентно примерно 20,9 млн долларов. Вступивший в силу закон предполагает, что граждане Сальвадора могут использовать Bitcoin для оплаты налогов и покупок в магазине, тогда как сами торговые точки имеют право устанавливать стоимость товаров в криптовалюте.

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Обменянные на Bitcoin деньги облагаться налогом не будут. Для реализации всей идеи власти запустили программное обеспечение Chivo, которое представляет собой национальный цифровой кошелёк, где должна храниться криптовалюта. Проработал он недолго. Почти сразу после запуска президент Сальвадора сообщил и приостановке работы приложения для расширения серверов.

Эксперты предполагают, что именно такие действия сальвадорских властей и стали причиной падения курса Bitcoin. Вместе с тем экономисты уверены, что подобный исход событий был прогнозируем, то есть власть имела все возможности подготовиться к этому. Напомним, подготовительные работы к внедрению Bitcoin велись не один месяц.

Теперь же аналитики называют инцидент катастрофой. Некоторые специалисты предполагают, что падение цены Bitcoin может привести к огромным потерям у граждан Сальвадора, из-за чего те потеряют доверие к новой системе и к цифровой валюте.

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Заметим, что далеко не все специалисты называют реализацию правительственной программы хорошей идеей. Критики отмечают, что она увеличивает нагрузку на бюджет Сальвадора. Вместе с тем, несмотря на возможность использовать Bitcoin во многих сферах, любые долговые обязательства всё равно будут рассчитываться в долларах.

В завершение добавим, что вслед за Bitcoin в цене упали и другие криптовалюты. Например, Ethereum, стоимость которого недавно пересекала отметку 4 000 долларов, сейчас оценивается менее чем в 3 300 долларов. Binance Coin уже стоит менее 400 долларов, а Cardano – лишь 2,27 доллара, хотя ещё недавно цифровая валюта установила личный рекорд на отметке 3,1 доллара.