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Китайская компания Xiaomi в первом квартале 2021 года выпустила флагманские смартфоны Redmi K40. Семейство нового поколения изначально включало три модели: стандартную, Pro и Pro+. Спустя два месяца вышла версия Gaming Edition, а в ближайшее время ожидается вариант Lite. Но будет ещё одна новинка. Она называется Xiaomi Redmi K40S.

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По словам сетевого информатора Digital Chat Station, он получил доступ к инженерному образцу грядущей модели. Инсайдер утверждает, что Redmi K40S оснащается однокристальной 7-нанометровой платформой Snapdragon 870. Он же используется в обычном Redmi K40S и его европейском аналоге POCO F3.

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Модель обзавелась панелью OLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Диагональ матрицы составляет 6,7 дюйма. Дисплей не имеет изгибов по бокам, а фронтальная камера располагается в небольшом компактном отверстии вверху по центру.

Одной из фишек Xiaomi Redmi K40S станет 50-мегапкисельная основная камера. В продажу смартфон поступит с прошивкой MIUI 12.5 Enhanced на базе операционной системы Android 11. Больше информации о будущей новинке пока что нет. Анонс ожидается до конца этого месяца.

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Модель заменит на рынке Redmi K30S, хит продаж 2020 года. Смартфон прошлого поколения стал самым доступным решением на процессоре Snapdragon 865 в мире. Старт продаж был приурочен к 11.11. По акции флагман продавался по цене порядка 340 долларов за базовую модификацию памяти при рекомендованной стоимости около 390 долларов.